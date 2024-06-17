EURO 2024'te Slovakya, Belçika'yı 1-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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Spor

EURO 2024'te Slovakya, Belçika'yı 1-0 Mağlup Etti

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) E Grubu'nun ilk maçında Slovakya, Belçika'yı 1-0 mağlup etti. Slovakya, Ivan Schranz'ın golüyle 7. dakikada öne geçti ve maçı bu skorla tamamladı. Belçika ise ofsayt ve topun ele çarpması nedeniyle iptal edilen gollerle beraberlik şansını kaybetti.

17.06.2024 21:00
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) E Grubu'nun ilk maçında Slovakya, Belçika'yı 1-0 mağlup etti.

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) ilk haftasında E Grubu'nda Belçika ile Slovakya, Deutsche Bank Park'ta karşı karşıya geldi. Halil Umut Meler'in düdük çaldığı müsabakada Slovakya, 7. dakikada Ivan Schranz'ın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda beraberlik için yükleyen Belçika'nın bir golü ofsayt nedeniyle, bir golü de topun ele çarpmasından dolayı iptal edildi. İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca Slovakya mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: EURO 2024'te Slovakya, Belçika'yı 1-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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