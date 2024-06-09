EURO 2024'te Teknolojik İlerlemeler: VAR, Bağlantılı Top ve Gol Çizgisi Sistemi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

EURO 2024'te Teknolojik İlerlemeler: VAR, Bağlantılı Top ve Gol Çizgisi Sistemi

EURO 2024\'te Teknolojik İlerlemeler: VAR, Bağlantılı Top ve Gol Çizgisi Sistemi

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek EURO 2024'te Video Yardımcı Hakem (VAR), yarı otomatik ofsayt sistemi, gol çizgisi ve bağlantılı top teknolojisi gibi sistemler kullanılacak. Bu teknolojik ilerlemeler sayesinde hakemlerin işi kolaylaşacak ve daha doğru kararlar verilebilecek.

09.06.2024 11:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geleneksel yanı ağır basan ve yeniliklerin benimsenmesinin zaman aldığı futbol dünyası, bir yandan sahadaki oyunun akıcı hale gelmesi ve daha doğru kararlar verilmesi için teknolojik ilerlemelere ayak uydurmayı sürdürüyor.

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) maçlar sırasında Video Yardımcı Hakem (VAR), yarı otomatik ofsayt sistemi, gol çizgisi ve bağlantılı top teknolojisi gibi sistemler kullanılacak.

Son yıllarda futbol dünyasında yer eden teknolojik sistemlerin yardımıyla EURO 2024 esnasında hakemlerin işinin kolaylaştırılması hedefleniyor.

VAR sistemi

Futbol dünyasının yıllar geçse de adapte olmakta zorlandığı VAR sistemi, tüm olumsuz yorumlara rağmen yeşil sahalarda kendisine yer edinmeyi başardı.

EURO 2024 sırasında da hakemlerin işini en fazla kolaylaştıran sistem, şüphesiz VAR olacak.

Maçlarda bir VAR, iki Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) ve üç video operatörü görev yapacak.

Sistem, Leipzig'deki uluslararası yayın merkezine inşa edilen futbol teknolojileri merkezindeki 4 video operasyon odası vasıtasıyla yönetilecek.

VAR ekibi, maçın gidişatını değiştirebilecek 4 durumla ilgili (gol, ceza sahasındaki pozisyon, kırmızı kart ve yanlış oyuncuya kart gösterilmesi) bariz hataları kontrol edecek.

Bağlantılı top teknolojisi

Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde ilk kez, hakemlere anlık olarak verilerin gönderileceği bağlantılı top teknolojisi kullanılacak.

Oyuncu pozisyon verilerini yapay zeka ile birleştiren bu yenilik, yarı otomatik ofsayt teknolojisine de katkıda bulunacak ve maç içinde daha hızlı karar verilmesini sağlayacak.

Bağlantılı top teknolojisi ayrıca VAR görevlilerinin topa dokunuşları tespit etmesine yardımcı olarak elle oynama ve penaltı pozisyonlarını çözmek için harcanan zamanı azaltacak.

Yarı otomatik ofsayt sistemi

Yarı otomatik ofsayt sistemi, stada yerleştirilen 10 özel kamera sayesinde VAR ekiplerinin ofsayt pozisyonlarını hızlı ve daha doğru şekilde belirlemesine olanak tanıyor.

Oyuncu başına 29 farklı vücut noktasını izleyen sistem, analiz edilen ofsayt pozisyonları için topun temas noktasını anında belirlemek amacıyla bağlantılı topla entegre oluyor.

Gol çizgisi teknolojisi

Turnuva için kullanılan tüm sahalara, gol çizgisi teknolojisi sistemi kuruldu.

UEFA'nın kulüp ve milli takım müsabakalarında 2016'dan bu yana faydalanılan sistemde, kalelere 7'şer kamera yerleştiriyor ve kale alanı içindeki topun kontrol yazılımıyla takip edilmesi sağlanıyor.

Gol çizgisi teknolojisi, hakemlerin saatindeki titreşim ve görsel sinyal sayesinde aksiyondan bir saniye sonra pozisyonun gol olup olmadığını gösteriyor.

Kaynak: AA

Almanya, Futbol, Futbol, Teknoloji, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor EURO 2024'te Teknolojik İlerlemeler: VAR, Bağlantılı Top ve Gol Çizgisi Sistemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:43 Sandıktan aşırı sağcılar çıktı, Avrupa borsaları haftaya düşüşle başladı Sandıktan aşırı sağcılar çıktı, Avrupa borsaları haftaya düşüşle başladı
10:14 Ali Koç’un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı getirdi Ali Koç'un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı getirdi
09:41 Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz
09:39 Sarıyer’deki Memduh Paşa Yalısı’nda Film Gibi Soygun Sarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı'nda Film Gibi Soygun!
09:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali Gündemde “İngiliz modeli“ var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali! Gündemde "İngiliz modeli" var
11:49 Kiraz üreticisi günlük 2 bin TL’ye işçi bulamıyor Kiraz üreticisi günlük 2 bin TL'ye işçi bulamıyor
11:29 Öldürdüğü babasının cenazesinde gözyaşı döküp taziyeleri kabul etmiş Öldürdüğü babasının cenazesinde gözyaşı döküp taziyeleri kabul etmiş
11:23 40 bin TL’ye çoban bulamayan köylüler, hayvanlarını satmaya başladı 40 bin TL'ye çoban bulamayan köylüler, hayvanlarını satmaya başladı
11:05 Endonezya’da yanardağ patlaması 800 metre yüksekliğe kül püskürttü, bölge halkı panikte Endonezya'da yanardağ patlaması! 800 metre yüksekliğe kül püskürttü, bölge halkı panikte
10:55 Yorumları görmeniz lazım Ali Koç’un yaktığı meşale Acun’a gelince söndü Yorumları görmeniz lazım! Ali Koç'un yaktığı meşale Acun'a gelince söndü
10:53 İrem Derici’den çocuk sorusuna ilginç yanıt: Hiç çocuk hasretim yok Çocuklara katlanamıyorum İrem Derici'den çocuk sorusuna ilginç yanıt: Hiç çocuk hasretim yok! Çocuklara katlanamıyorum
10:43 ’’Merhaba Ezel Bey’’ diyerek hayat hikayesini anlatan Menekşe Teyze, Milyoner’e damga vurdu ''Merhaba Ezel Bey'' diyerek hayat hikayesini anlatan Menekşe Teyze, Milyoner'e damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2024 12:09:48. #1.12#
SON DAKİKA: EURO 2024'te Teknolojik İlerlemeler: VAR, Bağlantılı Top ve Gol Çizgisi Sistemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement