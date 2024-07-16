EURO 2024'ün en iyi 10 golü açıkladı! 2 yıldızımız birden listede - Son Dakika
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EURO 2024'ün en iyi 10 golü açıkladı! 2 yıldızımız birden listede

EURO 2024\'ün en iyi 10 golü açıkladı! 2 yıldızımız birden listede

UEFA, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki en iyi 10 golü açıkladı. Lamine Yamal'ın yarı finalde Fransa'ya attığı gol, turnuvanın en iyi golü seçildi. Arda Güler ile Mert Müldür'ün Gürcistan'a attığı goller ise 5. ve 6. sıradan listeye girdi.

16.07.2024 18:48
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UEFA, İspanya'nın zafere ulaştığı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda atılan en iyi 10 golü belirledi. Türkiye'nin grupta Gürcistan'ı 3-1 yendiği maçta attığı 2 gol listede yer aldı.

EN İYİ GOL YAMAL'DAN

İspanya'nın zafere ulaşmasında başrol oynayan isimlerden olan ve turnuvada birçok rekora imza atan Lamine Yamal'ın yarı finalde Fransa'ya attığı gol, turnuvanın en iyi golü seçildi.

ARDA VE MERT'İN GOLÜ DE LİSTEDE

Açıklanan listede turnuvaya çeyrek finalde Hollanda'ya kaybederek veda eden Türkiye'nin 2 golü yer aldı. Arda Güler'in Gürcistan'a attığı gol listeye 5. sıradan girerken, Mert Müldür'ün Gürcistan'a attığı gol ise en iyi 6. gol seçildi.

İşte UEFA'ya göre turnuvanın en iyi 10 golü

  • 1. Lamine Yamal, İspanya 2-1 Fransa
  • 2. Jude Bellingham, İngiltere 2-1 Slovakya
  • 3. Xherdan Shaqiri, İskoçya 1-1 İsviçre
  • 4. Nicolae Stanciu, Romanya 3-0 Ukrayna
  • 5. Arda Güler, Türkiye 3-1 Gürcistan
  • 6. Mert Müldür, Türkiye 3-1 Gürcistan
  • 7. Fabián Ruiz, İspanya 3-0 Hırvatistan
  • 8. Ollie Watkins, Hollanda 1-2 İngiltere
  • 9. Mattia Zaccagni, Hırvatistan 1-1 İtalya
  • 10. Xavi Simons, Hollanda 1-2 İngiltere

A Milli Futbol Takımı, Mert Müldür, Arda Güler, Gürcistan, Türkiye, İspanya, Fransa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor EURO 2024'ün en iyi 10 golü açıkladı! 2 yıldızımız birden listede - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • barış özcan: Helal olsun size Nutella ya rağmen çeyrek final, yoksa final bile oynardık, çoğu takım vasattı bu turnuvada. Goller gerçekten güzeldi, ayrıca tebrik ederim. 4 1 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Mert müldürün golü UEFA tarafından gurup aşamasının en güzel golü seçildi ama shaqiri ve stanciu'nun golleri de gurup aşamasında atılmasına rağmen bu listede mertin önündeler. 2 0 Yanıtla

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