EuroCup'ta Çukurova Basketbol'un rakibi Fransız LDLC Asvel oldu - Son Dakika

Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi'nin FIBA Kadınlar Avrupa Kupası (EuroCup Women) çeyrek finalindeki rakibi Fransa temsilcisi LDLC Asvel Feminin oldu. Kupanın iki favorisini karşı karşıya getirecek olan müsabaka, basketbol otoriteleri tarafından 'erken final' olarak değerlendirildi.

EuroCup Women'de çeyrek final eşleşmeleri kura çekimiyle belirlendi. Buna göre Çukurova Basketbol, Fransa temsilcisi LDLC Asvel Feminin ile eşleşti. Diğer eşleşmeler şöyle oluştu; Tango Bourges (Fransa) - Landes Basket (Fransa)