EuroCup: Türk Telekom: 75 Paris Basketball: 90 - Son Dakika
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EuroCup: Türk Telekom: 75 Paris Basketball: 90

11.10.2022 23:10
EuroCup: Türk Telekom: 75 Paris Basketball: 90

Türk Telekom, 7Days EuroCup ilk karşılaşmasında Paris Basketball takımına 90-75 mağlup oldu.

Türk Telekom, 7Days EuroCup ilk karşılaşmasında Paris Basketball takımına 90-75 mağlup oldu.

Salon: Ankara

Hakemler: Milivoje Jovcic xx, Emilio Perez xx, Sebastien Clivaz xx

Türk Telekom: Boran Güler x, Rıdvan Öncel xx 7, Batuhan Acar x, Berk Demir xx 9, Melih Doğan x, Jerian Grant xxx 16, Alihan Demir x, Erkan Yılmaz xx 7, Nathan Sestina xx 10, Axel Bouteille xxx 16, Tyrique Jones xx 10

Başantrenör: Erdem Can

Paris Basketball: Kyle Allman xxx 22, Tyrone Wallace xx 14, Amar Gegic xxx 17, İsmael Kamagate xx 6, Mohamed Diawara x 2, Dustin Sleva x 8, Aamir Simms xx 9, Axel Toupane xx 12

Başantrenör: Will Weaver

1. Periyot: 21-10 (Türk Telekom lehine)

Devre: 42-38 (Türk Telekom lehine)

3. Periyot: 59-59 - ANKARA

YORUMLAR
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Türk Telekom, ULEB Avrupa Kupası'ndaki ilk maçında Paris Basketbol'u ağırlayacak Türk Telekom, ULEB Avrupa Kupası'ndaki ilk maçında Paris Basketbol'u ağırlayacak
Kaynak: İHA

Türk Telekom, Erdem Can, Ankara, Paris, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor EuroCup: Türk Telekom: 75 Paris Basketball: 90 - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: EuroCup: Türk Telekom: 75 Paris Basketball: 90 - Son Dakika
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