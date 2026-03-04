EuroLeague'de 30. Hafta Maçları Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

EuroLeague'de 30. Hafta Maçları Başlıyor

04.03.2026 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Ligi'nde 30. hafta yarın başlayacak, Türk takımları iç sahada Fransız ekiplerle karşılaşacak.

Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 30. hafta heyecanı, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 30. hafta, yarın ve 6 Mart Cuma günü oynanacak müsabakalarla tamamlanacak.

Türk takımları, bu hafta iç sahada Fransız ekipleriyle karşılaşacak. Fenerbahçe Beko, yarın Monaco'yu, Anadolu Efes ise cuma günü LDLC ASVEL'i ağırlayacak.

Bir maçı eksik olan Fenerbahçe Beko, 28 mücadelede aldığı 21 galibiyetle lider durumda. 29 maçta 9 galibiyet elde eden Anadolu Efes ise 20 takımlı ligde 17. sırada yer alıyor.

2 maç ertelendi

İran'ın ABD ve İsrail'in saldırılarına misillemesinin ardından Avrupa Ligi'nde 2 maç ertelendi.

Maccabi Rapyd ile Hapoel IBI arasında İsrail'de oynanması planlanan mücadele ile Partizan-Dubai Basketbol müsabakaları, ileri bir tarihe ertelendi.

Avrupa Ligi'nde 30. haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.45 Fenerbahçe Beko-Monaco (Fransa)

22.30 Valencia Basket (İspanya)-Zalgiris (Litvanya)

22.30 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)-Barcelona (İspanya)

22.45 Real Madrid (İspanya)-Virtus Bologna (İtalya)

6 Mart Cuma:

20.30 Anadolu Efes-LDLC ASVEL (Fransa)

22.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Bayern Münih (Almanya)

22.15 Olympiakos (Yunanistan)-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)

22.30 Kosner Baskonia (İspanya)-Paris Basketbol (Fransa)

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor EuroLeague'de 30. Hafta Maçları Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş sonrası Türkiye ile ABD arasında ilk temas Savaş sonrası Türkiye ile ABD arasında ilk temas
Öğretmen kızını öldürüp intihar süsü veren anneyi, yaptığı savunma kurtaramadı Öğretmen kızını öldürüp intihar süsü veren anneyi, yaptığı savunma kurtaramadı
ABD ve İsrail’e benzeri görülmemiş tehdit: Aralıksız saldırılara hazır olun ABD ve İsrail'e benzeri görülmemiş tehdit: Aralıksız saldırılara hazır olun
Fatma öğretmenin 11 yaşındaki oğluyla ilgili kahreden detay Fatma öğretmenin 11 yaşındaki oğluyla ilgili kahreden detay
İsrail, Tahran’ı bombalıyor Üst düzey bir komutan daha öldürüldü İsrail, Tahran'ı bombalıyor! Üst düzey bir komutan daha öldürüldü
Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti

12:13
Fatma öğretmen cinayetinin şoku sürerken okul basıp el kadar çocuğu dövdü
Fatma öğretmen cinayetinin şoku sürerken okul basıp el kadar çocuğu dövdü
11:53
ABD ve İsrail’i endişelendiren haber: İran, görünmez füzelerini devreye sokabilir
ABD ve İsrail'i endişelendiren haber: İran, görünmez füzelerini devreye sokabilir
11:42
Gözler hükümette Akaryakıta iptal edilen zammın 2 katı artış yolda
Gözler hükümette! Akaryakıta iptal edilen zammın 2 katı artış yolda
11:32
Askeri üssü kullandırmayan liderden, Trump’ın tehdidine olay yanıt
Askeri üssü kullandırmayan liderden, Trump'ın tehdidine olay yanıt
10:57
Savaş ülke borsasını çökertti 17 yıl sonra bir ilk yaşanıyor
Savaş ülke borsasını çökertti! 17 yıl sonra bir ilk yaşanıyor
10:56
Tedesco’dan Fener taraftarını yıkan haber
Tedesco'dan Fener taraftarını yıkan haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 12:25:12. #7.13#
SON DAKİKA: EuroLeague'de 30. Hafta Maçları Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.