EuroLeague devi, Guduric'i istiyor: Hayalimiz onu transfer etmek - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

EuroLeague devi, Guduric'i istiyor: Hayalimiz onu transfer etmek

EuroLeague devi, Guduric\'i istiyor: Hayalimiz onu transfer etmek

THY EuroLeague ekiplerinden Kızılyıldız'da sportif direktör Milan Dozet, transfer çalışmalarına dair açıklama yaptı. Dozet, Fenerbahçe Beko'nun Sırp yıldızı Guduric'i transfer etmek istediklerini söyleyerek, Guduric'i Belgrad'a geri getirmek isteriz, onu buraya getirmek hayalim. Ancak tüm Avrupa onu istiyor...'' ifadelerini kullandı.

05.05.2025 19:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

THY EuroLeague ebi Kızılyıldız'da sportif direktör Milan Dozet, gelecek sezon planlamalarıyla ilgili bilgi konuştu. Milan Dozet, Fenerbahçe Beko forması giyen Sırp yıldız Marko Guduric'i gelecek sezon transfer etmek istediklerini açıkladı.

''GUDURIC'İ BELGRAD'A GETİRMEK İSTERİZ''

Meridian Sport'a konuşan Dozet, "Bazı önemli değişiklikler olacak. Sfairopoulos'un takımını kurduğu bu ikinci yıl ve isteklerini mümkün olduğunca yerine getirmeye çalışacağız. Şu anda herkes hala oynuyor, bu yüzden isim veremeyiz. Önemli oyuncular almaya çalışacağımızı söyleyebilirim... Guduric'i Belgrad'a geri getirmek isteriz, onu buraya getirmek hayalim. Ancak tüm Avrupa onu istiyor..." yorumunu yaptı.

"NIKOLA KALINIC BİZİMLE KALACAK"

Bir dönem Fenerbahçe Beko forması giyen Nikola Kalinic'in takımda kalacağını açıklayan Dozet, "Kulübün gerçek bir askeri. Onu Milos Teodosic'in yanında çok fazla deneyime ve karaktere sahip bir oyuncu olarak buraya getirdik. Birkaç önemli maçta büyüklüğünü gösterdi. Nikola'nın sözleşmesinde iki yıl daha var ve bu konuda hiçbir şeyin değişmesini beklemiyoruz. Saha içinde ve dışında gerçek bir lider ve bu yüzden onun gibi daha fazla oyuncuya sahip olmak istiyorum." sözlerini sarf etti.

Fenerbahçe Beko, Basketbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor EuroLeague devi, Guduric'i istiyor: Hayalimiz onu transfer etmek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şam’da Dürzi silahlı gruplar, ağır silahlarını teslim etmeye başladı Şam'da Dürzi silahlı gruplar, ağır silahlarını teslim etmeye başladı
Tramvayda kadınların yer tartışması küfürlü kavgaya dönüştü Tramvayda kadınların yer tartışması küfürlü kavgaya dönüştü
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Gedson Fernandes’e lazer tutan taraftar gözaltına alındı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Gedson Fernandes'e lazer tutan taraftar gözaltına alındı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bugün bize yapılan saldırıyı hiçbir siyasi partiye mal etmiyorum CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bugün bize yapılan saldırıyı hiçbir siyasi partiye mal etmiyorum
Lisede mutfak tüpü patladı Facianın eşiğinden dönüldü Lisede mutfak tüpü patladı! Facianın eşiğinden dönüldü
ABD Başkanı Donald Trump üçüncü dönem başkanlık tartışmalarına noktayı koydu ABD Başkanı Donald Trump üçüncü dönem başkanlık tartışmalarına noktayı koydu
Tünelde yapılan sollama kazayla sonuçlandı 2’si çocuk 5 yaralı Tünelde yapılan sollama kazayla sonuçlandı! 2'si çocuk 5 yaralı
Özgür Özel’e tokat atan şahsın saldırı öncesi görüntüleri ortaya çıktı Özgür Özel'e tokat atan şahsın saldırı öncesi görüntüleri ortaya çıktı
Apartmanda doğal gaz patlaması 1’i ağır 12 yaralı Apartmanda doğal gaz patlaması! 1'i ağır 12 yaralı
Trump, filmlere konu olan dünyanın en ünlü hapishanesini yeniden açıyor Trump, filmlere konu olan dünyanın en ünlü hapishanesini yeniden açıyor
Beşiktaş’tan Fenerbahçe galibiyeti sonrası bomba paylaşımlar Beşiktaş'tan Fenerbahçe galibiyeti sonrası bomba paylaşımlar

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 21:08:28. #7.13#
SON DAKİKA: EuroLeague devi, Guduric'i istiyor: Hayalimiz onu transfer etmek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.