EuroLeague Finali: Olympiakos - Real Madrid - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

EuroLeague Finali: Olympiakos - Real Madrid

23.05.2026 09:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Olympiakos ve Real Madrid, EuroLeague finalinde yarın karşı karşıya gelecek. Heyecan dorukta!

Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) Dörtlü Final organizasyonunun şampiyonluk maçında Yunanistan ekibi Olympiakos ile İspanya temsilcisi Real Madrid, yarın karşı karşıya gelecek.

Dörtlü Final'e ev sahipliği yapan Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Telekom Center'da oynanacak final maçı, yarın saat 21.00'de başlayacak. Mücadele, S Sport'tan canlı yayımlanacak.

Büyük bir taraftar desteğine sahip Olympiakos, son şampiyon Fenerbahçe Beko'u 79-61 mağlup ederek finale yükseldi. Real Madrid ise sezonun sürpriz takımlarından Valencia Basket'e 105-90 üstünlük kurarak adını finale yazdırdı.

Olympiakos, 13 yıllık özleme son vermeye çalışacak

Yunanistan ekibi, Basketbol Avrupa Ligi'nde 13 yıllık şampiyonluk özlemine son vermek için sahaya çıkacak.

Bu sezon sergilediği performansla dikkati çeken ve basketbol otoriteleri tarafından şampiyonluğun en büyük adayı olarak gösterilen Olympiakos, organizasyonda 4. kez kupayı müzesine götürmeyi amaçlıyor.

Georgios Bartzokas'ın başantrenörlüğünü yaptığı Yunanistan temsilcisi, EuroLeague'de 1997, 2012 ve 2013'te kupayı müzesine götürdü. Olympiakos, 6 defa ise ikincilikle yetindi.

Real Madrid'de hedef 12. şampiyonluk

İspanya temsilcisi, Avrupa Ligi'nde 12. kez kupanın sahibi olmaya çalışacak.

EuroLeague'de en çok şampiyonluk kazanan takım olarak öne çıkan Real Madrid, 22. kez finalde sahne alacak.

Organizasyonda 11 şampiyonluk elde eden eflatun-beyazlılar, 10 kez ise ikincilikle yetindi.

Sergio Scariolo'nun başantrenörlüğünü üstlendiği Real Madrid, Avrupa Ligi'nde son şampiyonluğuna 2022-2023 sezonunda ulaştı.

İki takım arasında 5. Avrupa Ligi finali olacak

Olympiakos ile Real Madrid, Avrupa Ligi finalinde 5. kez kozlarını paylaşacak.

İki takım, 1958'den bu yana düzenlenen Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 4 kez şampiyonluk maçında karşı karşıya geldi.

1995, 2015 ve 2023'te Real Madrid şampiyonluğa ulaşırken, 2013'te ise Olympiakos kupanın sahibi oldu.

Kaynak: AA

Atina, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor EuroLeague Finali: Olympiakos - Real Madrid - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’li vekilden Özgür Özel’i çıldırtacak sözler: Kılıçdaroğlu’nun emrindeyiz CHP'li vekilden Özgür Özel'i çıldırtacak sözler: Kılıçdaroğlu'nun emrindeyiz
Kayserispor, FIFA ve UEFA’ya gidecek Kayserispor, FIFA ve UEFA'ya gidecek
Finansal İstikrar Komitesi: Türkiye ekonomisi şoklara karşı dayanıklı Finansal İstikrar Komitesi: Türkiye ekonomisi şoklara karşı dayanıklı
Arda Turan’dan Beşiktaş cevabı Arda Turan'dan Beşiktaş cevabı
Özgür Özel, CHP MYK’yı yeniden toplantıya çağırdı Özgür Özel, CHP MYK'yı yeniden toplantıya çağırdı
Kırmızı bültenle aranan Umut Altaş ilk kez konuştu Gülistan’ın neden öldürüldüğünü anlattı Kırmızı bültenle aranan Umut Altaş ilk kez konuştu! Gülistan'ın neden öldürüldüğünü anlattı

09:15
Alarmları kurun Acun Ilıcalı için bugün büyük gün
Alarmları kurun! Acun Ilıcalı için bugün büyük gün
09:04
Kılıçdaroğlu’na yakın isim CHP’nin kurultay tarihini açıkladı Özel “En kısa sürede“ dedi ama...
Kılıçdaroğlu’na yakın isim CHP’nin kurultay tarihini açıkladı! Özel "En kısa sürede" dedi ama...
08:14
Annesinin “daha güvenli“ diye gönderdiği ev 15 yaşındaki çocuğa mezar oldu
Annesinin "daha güvenli" diye gönderdiği ev 15 yaşındaki çocuğa mezar oldu
08:01
Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir
Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir
07:10
CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı
CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı
06:49
Giresun’da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı
Giresun'da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 09:30:01. #7.13#
SON DAKİKA: EuroLeague Finali: Olympiakos - Real Madrid - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.