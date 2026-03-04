EuroLeague İç Saha Maçlarına Alternatif Ülkelerde Onay - Son Dakika
EuroLeague İç Saha Maçlarına Alternatif Ülkelerde Onay

04.03.2026 22:06
EuroLeague, güvenlik nedeniyle İsrail ve Dubai takımlarının iç saha maçlarını alternatif yerlerde oynayacak.

Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague), ?? İsrail ve Dubai takımlarının 2025-2026 sezonunun geride kalan iç saha maçlarını, güvenlik nedeniyle alternatif ülkelerde oynamalarına onay verdi.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre Avrupa Ligi'nde yer alan İsrail ekiplerinden Maccabi Rapyd, iç saha maçlarını Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Salonu'nda, Hapoel IBI Tel Aviv ise iç saha maçlarını Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Arena 8888'de oynayacak.

Dubai Basketbol da iç saha maçlarını Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Zetra Arena'da yapacak.

BKT Avrupa Kupası ekiplerinden Hapoel Midtown, iç saha maçlarını Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Ranko Zeravica Spor Salonu'nda oynayacak.

Açıklamada, "Avrupa Ligi ??ilgili tüm taraflarla iletişim halinde kalarak durumun gelişimini izlemeye devam edecek ve bölgedeki durumun değişmesi halinde yukarıdaki kararlara ilişkin değişiklikleri duyuracak. Avrupa Ligi, ??21. ve 30. hafta maçlarının ertelenmesi nedeniyle etkilenen takımların maçlarının yeniden planlanması veya başka bir yere taşınması için en iyi seçenekleri değerlendiriyor. Önümüzdeki günlerde daha fazla bilgi yayınlanacak." bilgisine yer verildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, İsrail, Dubai, Spor, Son Dakika

