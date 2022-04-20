EuroLeague'nin Adanalı kraliçesi: Pelin - Son Dakika
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EuroLeague'nin Adanalı kraliçesi: Pelin

20.04.2022 11:45
EuroLeague'nin Adanalı kraliçesi: Pelin

Adanalı sporcu bir aileden yetişen basketbolcu Pelin Derya Bilgiç, aldığı başarılarla ailesinin gurur kaynağı oluyor.

Adanalı sporcu bir aileden yetişen basketbolcu Pelin Derya Bilgiç, aldığı başarılarla ailesinin gurur kaynağı oluyor.

Galatasaray'da forma giyen Pelin, son olarak Kadınlar EuroLeague 2021-2022 sezonunun asist kraliçesi oldu. Botaşspor'da yetişen, daha sonra Fenerbahçe, Mersin, Ankara Ormanspor ve son olarak Galatasaray'da forma giyen Pelin, sporcu bir aileden geliyor.

"Yalınayak Kemal" lakabıyla bilinen dede Kemal Bilgiç, Adana Demirspor'da futbolcu olarak oynamış. Baba ise Adana Demirspor'un yenilmez armada dönemlerinin yüzücüsü Hikmet Bilgiç. Dededen başlayan spor aşkı babadan sonra da Pelin'de devam ediyor. Pelin Bilgiç Milli Takım formasını da giydi. - ADANA

EuroLeague'nin Adanalı kraliçesi: Pelin

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Galatasaray, Basketbolcu, Fenerbahçe, Euroleague, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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