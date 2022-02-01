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Ev hanımları, önce tekvando yapıp ardından kitap okuyorlar - Son Dakika

Ev hanımları, önce tekvando yapıp ardından kitap okuyorlar

01.02.2022 13:00
Ev hanımları, önce tekvando yapıp ardından kitap okuyorlar

Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nde tekvando eğitimi alan ev hanımları, her salı seansı sonunda Millet Kıraathanesi'nde kitap okumak için bir araya geliyor.

Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nde tekvando eğitimi alan ev hanımları, her salı seansı sonunda Millet Kıraathanesi'nde kitap okumak için bir araya geliyor.

Haftanın iki günü tekvando eğitimi alan Kepezli ev hanımları, her salı seansı sonunda kitap okuma etkinliğinde buluşuyor. Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nde ücretsiz olarak verilen tekvando temel başlangıç eğitimlerini sürdüren kadınlar, geçen ay düzenlenen buluşmada kulübün lisanslı sporcusu olarak belgelerini aldı. Çalışmalarını Turgut Özal Spor Salonu'nda gerçekleştiren kadınlar, Kepez Belediyesi'nin düzenlediği kitap bağışı kampanyasını da desteklediler. Antrenörleri Derya Uyankaya önderliğinde her hafta okuma günü belirleyen kadınlar, spor salonu yanındaki Kepez Kent Meydanı'ndaki Millet Kıraathanesi'nde kitap okuyor. Her salı seansı sonunda kütüphanenin yolunu tutan kadınlar, ilgi alanlarına göre seçtikleri kitapları okuyor. - ANTALYA

Ev hanımları, önce tekvando yapıp ardından kitap okuyorlar
Ev hanımları, önce tekvando yapıp ardından kitap okuyorlar
Ev hanımları, önce tekvando yapıp ardından kitap okuyorlar

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Kepez Belediyesi, Kepez, Kitap, Salı, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ev hanımları, önce tekvando yapıp ardından kitap okuyorlar - Son Dakika Spor


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