Ev hanımlarına ücretsiz tenis kursu - Son Dakika
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Ev hanımlarına ücretsiz tenis kursu

22.02.2022 14:17
Ev hanımlarına ücretsiz tenis kursu

Menteşe Belediyesi ev hanımlara yönelik ücretsiz tenis kursu düzenliyor.

Menteşe Belediyesi ev hanımlara yönelik ücretsiz tenis kursu düzenliyor. Düzenlenen kurs ile ev hanımlarının spor yaparak sosyalleşmeleri amaçlandığını kaydeden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Kurslarımıza ev hanımları yoğun ilgi gösteriyor. Gelen talepler üzerine tenis kursumuzun ikinci grubunu da açtık. Çok yakında turnuva da düzenleyeceğiz" dedi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, toplumun her kesimine yönelik projeler ürettiklerini belirterek şunları söyledi; "Belediye olarak temel kamu hizmetimiz dışında halkımızın her kesimine hitap eden sosyal ve sportif projeleri de hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda ev hanımlarına yönelik olarak ücretsiz tenis kursu düzenledik. Ev hanımları, yenilediğimiz Ali Fuat Özge Spor Kompleksi'ndeki kapalı tenis kortunda ücretsiz tenis kursumuza katılım sağlıyorlar. Şuana kadar 80 ev hanımı ücretsiz tenis kurslarımızdan faydalandı. Amacımız ev hanımlarının tenis sporu sayesinde daha da sosyalleşerek aktif olarak da spor yaşamına katılmalarıdır. Yakında bir turnuvada düzenlemeyi planlıyoruz"

Menteşe Belediyesi Ali Fuat Özge Spor Kompleksi'nde ev hanımlarına yönelik ücretsiz olarak verilen kursa katılmak isteyenler, 01.03.2022 Salı gününe kadar 0 (252) 214 48 80/6321 numaralı telefondan Menteşe Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü ile iletişime geçerek kayıt yaptırabilirler. - MUĞLA

Ev hanımlarına ücretsiz tenis kursu

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Bahattin Gümüş, Tenis, Kamu, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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