Everton, Dewsbury-Hall'u Transfer Etti

İngiltere Premier Lig ekibi Everton, Chelsea'den orta saha oyuncusu Kiernan Dewsbury-Hall'u kadrosuna kattı.
Everton Kulübü, 26 yaşındaki İngiliz futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
İngiltere basınında, transferin bonuslar dahil edildiğinde 28 milyon sterlin bonservis bedeliyle gerçekleşeceği öne sürüldü.
Kariyerine Leicester City'de başlayan Dewsbury-Hall, geçen sezon 30 milyon sterlin karşılığında Chelsea'ye transfer oldu.
Chelsea ile Premier Lig'de forma şansı bulmakta zorlanan Dewsbury-Hall, takımıyla çıktığı 36 maçta 5 gol attı.
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