Evi ve işi arasında 150 km var! Çareyi işe her gün helikopterle gitmekte buldu - Son Dakika
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Evi ve işi arasında 150 km var! Çareyi işe her gün helikopterle gitmekte buldu

Evi ve işi arasında 150 km var! Çareyi işe her gün helikopterle gitmekte buldu
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Philadelphia’ya transfer olan LeBron James, New York’tan yeni bir ev aldı. Yıldız ismin evi ve işi arasındaki 150 kilometre mesafeyi her gün helikopterle gideceği iddia edildi.

Los Angeles Lakers'tan ayrılan NBA’in efsanevi ismi LeBron James, kariyerinde yeni bir sayfa açarak Philadelphia’ya transfer oldu. 

NEW YORK'TAN YENİ BİR EV ALDI

ABD’li yıldız basketbolcu, bu kritik imzanın ardından New York’tan görkemli ve lüks bir konut satın alarak dikkatleri üzerine çekti.

Evi ve işi arasında 150 km var! Çareyi işe her gün helikopterle gitmekte buldu

İŞE HER GÜN HELİKOPTERLE GİDECEK

Transferinin yanı sıra özel hayatındaki tercihlerle de gündemden düşmeyen James’in, yeni evi ile antrenman tesisleri arasındaki yaklaşık 150 kilometrelik mesafeyi her gün helikopterle katedeceği iddia edildi. Yoğun maç trafiği ve antrenman temposu içinde yolda zaman kaybetmek istemeyen tecrübeli yıldızın, ulaşımını havadan sağlayarak formunu en üst düzeyde tutmayı hedeflediği vurgulandı. 

Philadelphia, Lebron James, Basketbol, New York, Magazin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Evi ve işi arasında 150 km var! Çareyi işe her gün helikopterle gitmekte buldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Evi ve işi arasında 150 km var! Çareyi işe her gün helikopterle gitmekte buldu - Son Dakika
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