Evlenme teklifini tribünde yaptı - Son Dakika
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Evlenme teklifini tribünde yaptı

24.10.2022 11:09
Evlenme teklifini tribünde yaptı

Adana Demirspor ile Konyaspor müsabakası öncesinde mavi-lacivertli takımın tribününden bir genç, pankart açarak kız arkadaşına evlenme teklifi etti.

Adana Demirspor ile Konyaspor müsabakası öncesinde mavi-lacivertli takımın tribününden bir genç, pankart açarak kız arkadaşına evlenme teklifi etti.

Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında Adana Demirspor, Konyaspor ile karşılaştığı maçın öncesinde, Adana Demirsporlu Nizamettin, kız arkadaşı Nurdanur'a evlenmek teklifi etti. Tribünde diğer taraftarlar, ikilin fotoğrafı olduğu "Benimle evlenir misin" yazılı pankartı çıkarttı. Bunun ardından Nizamettin, diz çökerek yüzüğü çıkartıp evlenme teklifi etti. Nizamettin, kız arkadaşı Nurdanur'dan 'evet' yanıtını alınca uzun süre sarıldı.

Nizamettin, kız arkadaşı Nurdanur'un evet cevabından sonra parmağına yüzüğü taktı. - ADANA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Evlenme teklifini tribünde yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Evlenme teklifini tribünde yaptı - Son Dakika
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