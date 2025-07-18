Exclusive Kids Football Cup 7. Kez Yapıldı - Son Dakika
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Spor

Exclusive Kids Football Cup 7. Kez Yapıldı

18.07.2025 14:22
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RIXOS Hotels, çocuklar için Exclusive Kids Football Cup'ı başarıyla düzenledi, tatil ve dostluk platformu.

RIXOS Hotels'in çocuklara özel olarak tasarladığı ve bu yıl 7'ncisi düzenlenen Exclusive Kids Football Cup, Rixos Premium Tekirova'da büyük bir coşkuyla tamamlandı. Her geçen yıl daha fazla ilgi gören bu özel etkinlik, sadece bir turnuva değil, aynı zamanda ailelerin tatillerini planlayarak bir araya geldikleri uluslararası bir buluşma noktası olma özelliği taşıyor.

Etkinlik, Rixos Premium Belek, Rixos Premium Tekirova, Rixos Sungate, Rixos Park Belek ve Rixos Downtown otellerinde mayıs ve eylül ayları arasında düzenli olarak devam eden Exclusive Football Academy çatısı altında profesyonel bir altyapıyla yürütülüyor. Akademi kapsamında çocuklar, haftanın her günü profesyonel koçlar eşliğinde sabah ve akşam yapılan antrenmanlarla futbol becerilerini geliştirirken; takım ruhu, disiplin ve arkadaşlık gibi değerleri de deneyimleme fırsatı buluyor.

Etkinlik hakkında değerlendirmede bulunan Rixos Premium Tekirova Genel Müdürü Tahir Altınkaya, şu ifadeleri kullandı:

"Exclusive Kids Football Cup, bu sene yedincisini düzenlediğimiz, yurt dışından gelen misafirlerimizin adeta birbirleriyle tatillerini beraber planladıkları ve buluştukları bir etkinlik. Dört otelimizin birleştiği ve tüm çocukların kendi aralarında bir takım çıkarttığı, bu dört takımın bizim sahamızda buluştuğu çok özel bir organizasyon."

Altınkaya, turnuvanın yalnızca spor değil, aynı zamanda çocuklar arasında dostluk köprüleri kuran sosyal bir platform olduğunu vurguladı, "Çocuklar birbirleriyle sadece spor yapmayı değil; dostluk kurmayı, arkadaşlık kurmayı, hatta geleceklerinde yeteneklerini burada keşfetmeyi öğreniyorlar" dedi.

Sezon boyunca profesyonel koçlar eşliğinde sabah ve akşam düzenli antrenmanlar yapıldığını belirten Altınkaya, "Haftanın her günü sabah 09.00- 10.00, akşam 17.00- 18.00 arasında etkinliklerimiz var. Tesisimizde futbol dünyasının yıldızlarını da ağırlıyoruz. Bu nedenle, bu organizasyonu 'imza etkinliğimiz' olarak görüyoruz" diye konuştu.

Organizasyonun profesyonelliği yalnızca antrenman süreciyle sınırlı değil, turnuva maçları her yıl FIFA kokartlı hakemler tarafından yönetiliyor. Etkinlikte gerçekleşen maçlar FIFA kokartlı hakemler Arda Kardeşler ve Ümit Öztürk tarafından yönetildi.

Bu yaz sezonunda 26 Haziran'da Rixos Sungate'de ve 16 Temmuz'da Rixos Premium Tekirova'da gerçekleşen etkinliklerinin ardından sezonun son etkinliğine 20 Ağustos tarihinde Rixos Premium Belek ev sahipliği yapacak.

Etkinliğin önemine değinen Altınkaya, şu sözlerle konuşmasını tamamladı:

"16 Temmuz bizim için artık takvimlere not düşülen bir tarih. Bu etkinlikte misafirlerimiz günler, hatta aylar öncesinden rezervasyonlarını yaparak bu özel günde bizimle olmayı tercih ediyor. Bu yıl da bir hafta boyunca süren antrenmanların ardından harika bir müsabaka izledik ve birinci olmanın sevincini yaşadık."

Kaynak: DHA

Futbol, Yaşam, Tatil, Rixos, Spor, Son Dakika

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