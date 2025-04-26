ULUSLARARASI Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'a 3 dönem transfer yasağı cezası verdi. Eflatun-sarılı ekip, 150 bin Euro ödeme yapması halinde transfer yasağı cezası kalkacak.

Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılmak için yarışını sürdüren Eyüpspor, bugün FIFA'dan 3 dönem transfer yasağı aldı.

Cezanın eski bir futbolcuya ödenmesi gereken 150 bin Euro'dan kaynaklandığı, Eyüpspor'un bu ödemeyi yapması halinde 3 dönemlik gelen transfer yasağının kalkacağı öğrenildi. Eyüpspor; hafta içinde ödemeyi yaparak, transfer yasağını kaldıracak.