Eyüpspor, Başakşehir FK Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

SÜPER Lig'in 29'uncu haftasında 31 Mart Pazartesi günü sahasında Başakşehir FK'yı konuk edecek olan Eyüpspor, zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.
Teknik direktör Arda Turan yönetiminde Kemerburgaz Tesisleri'nde ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Eflatun-sarılı ekip, antrenmanı dar alanda oynanan çift kale maçla tamamladı.
Eyüpspor çalışmalarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.
Öte yandan tecrübeli oyuncu Taras Stepanenko'nun sakatlığı devam ederken, sarı kart cezalısı olan Caner Erkin, Emre Mor ve Tayfur Bingöl cezaları nedeniyle Başakşehir FK karşısında forma giyemeyecek.
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