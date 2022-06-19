Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya kulübü yönetmeye devam edecek - Son Dakika
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Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya kulübü yönetmeye devam edecek

19.06.2022 12:16
Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya kulübü yönetmeye devam edecek

Spor Toto 1. Lig temsilcisi Eyüpspor Kulübü'nde gerçekleştirilen Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı sonunda başkan Murat Özkaya, yeniden Eyüpspor Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.

Spor Toto 1. Lig temsilcisi Eyüpspor Kulübü'nde gerçekleştirilen Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı sonunda başkan Murat Özkaya, yeniden Eyüpspor Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.

Eflatun-sarı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "2019'dan bu yana başkanımız olan Murat Özkaya, gerçekleştirilen Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda yeniden Eyüpspor Yönetim Kurulu Başkanı seçilmiştir." ifadesi yer aldı.

Aynı paylaşımda, yönetim kurulu üyelerinin değiştiği de ifade edildi.

Eyüpspor yeni yönetim kurulu üyeleri şöyle sıralandı:

Yönetim Kurulu asıl üyeler: Fatih Kulaksız, Hasan Alas, Dursun Ali Akyıldız, Eyüp Demir, Mecid Kahraman, Oktay Tüzen, Halit Dokur, İmam Gazali Hiradağı, Celal Aktürk, Mustafa Çelik, Mehmet Öztürk, Ahmet Bayhan.

Yönetim Kurulu yedek üyeler: Kenan Kar, Yasin Akyüz, Gürkan Güven Güngör, Serdar Karakaya, Fikri Aygen

Denetleme Kurulu asıl üyeler: Adem Hanedar, Ömer Erdoğan, Metin Çırpan.

Denetleme Kurulu yedek üyeler: Aydın Bora, Ali Elgün, Mehmet Kaleli

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Kaynak: AA

Eyüpspor, Eflatun, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya kulübü yönetmeye devam edecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya kulübü yönetmeye devam edecek - Son Dakika
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