Eflatun-sarı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "2019'dan bu yana başkanımız olan Murat Özkaya, gerçekleştirilen Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda yeniden Eyüpspor Yönetim Kurulu Başkanı seçilmiştir." ifadesi yer aldı.

Kaynak: AA

Eyüpspor, Eflatun, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya kulübü yönetmeye devam edecek - Son Dakika

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