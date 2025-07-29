Eyüpspor Başkanı'ndan Birlik Vurgusu - Son Dakika
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Eyüpspor Başkanı'ndan Birlik Vurgusu

29.07.2025 18:29
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Murat Özkaya, Anadolu takımlarının sorunları için işbirliği gerektiğini belirtti.

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, Kulüpler Birliği toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Başkan Ertuğrul Doğan'ın Anadolu takımlarının sorunlarıyla daha fazla ilgileneceğine inandıklarını söyledi. Özkaya, ülke futboluna bir şeyler katabilmek için birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kulüpler Birliği Olağan Genel Kurulu yeni başkan seçmek için bir araya geldi. Yapılan toplantının ardından Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gün geçtikçe birbirine bağlı kulüpler gördüğünü söyleyerek sözlerine başlayan Özkaya, "Birbirini destekleyen, aynı noktada buluşan, rekabeti ve birlikteliğin daha doğru olduğunu hisseden kişiler olarak Türk futboluna katkı sağlamak isteyen kulüp başkanlarıyla bir araya geldik. Kavgasız gürültüsüz günleri görmek bizim için en büyük gurur kaynağıdır. Çok güzel bir Kulüpler Birliği toplantısı vardı. Dışarıdan gördüğünüz, medyadan duyduğunuz ve basın önündeki atışmaların hiçbirinin olmadığı, hepimizin birbirine saygıyla baktığı ve bir adayı belirlerken bile ortak hareket edebildiğimizi bilmenizi istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Birlikte hareket ettiğimiz zaman futbola daha fazla fayda sağlayabiliriz"

Sadece birlikte hareket ederek Türk futbolunu geliştirebileceklerini söyleyen Özkaya, "Aslında kulüpler birbirinin tamamı, birlikte hareket ettiğimiz zaman futbola daha fazla fayda sağlayabiliriz. Bunun için birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Seyircileri tribünlere çekmemiz için kavganın değil, birlikteliğin daha önemli olduğunu ve toplantıda birbirimize sarıldığımızı bilmenizi istiyorum" diye konuştu.

"Ertuğrul Doğan'ın Anadolu takımlarının sorunlarıyla daha fazla ilgileneceğine inanıyoruz"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın başkan olmasıyla ilgili de konuşan Özkaya, "Tabii ki yardımcıları olacaktır. Anadolu'nun abisi olan Trabzonspor ile birlikte Anadolu takımları olgusunu daha ileri taşıyacağını ve onların sorunlarıyla daha fazla ilgileneceğine inanıyoruz" şeklinde konuştu.

"Birbirimizle rekabeti paranın üzerinde görürsek, bu işte başarılı olamayız"

Türkiye'de futbolculara fazla maaşlar verildiğini dile getiren Başkan Özkaya, "Biliyorsunuz Arda Turan kardeşimiz dünyanın sayılı takımlarından birine transfer oldu. Burada gördüğümüz, biz Türkiye'de oyunculara verdiğimiz paralar bellidir. Savaşın olduğu bir ülkede bile futbolcuların aldığı paraları görünce biz bir yerde yanlış yapıyoruz. Lütfen doğruyu bulmamız için bize yardımcı olun. Bizim size ihtiyacımız var. Birbirimizle rekabeti paranın üzerinden görürsek bu işte başarılı olamayız. Federasyonun başlattığı uygulama çok değerlidir. Genç oyunculara daha çok şans verebilmek ve onların başarılı futbolcu olabileceğini bilmek gerekiyor. Bunun içinde onlara bu süreyi tanımak gerekiyor. Federasyonda bunu sağladığı için onlara teşekkür ediyorum" değerlendirmesinde bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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