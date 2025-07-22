Eyüpspor Başkanı, Yasada Revizyon İstiyor

Eyüp spor Kulübü Başkanı Murat Özkaya, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunu'nun bazı noktalarda eksik kaldığını ve revize edilmesi gerektiğini söyledi.

Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine yönelik ilgili paydaşlarla iş birliği ve koordinasyonun artırılması ile yeni sezona ilişkin güvenlik stratejilerinin belirlenmesini amaçlayan Spor Güvenliği Çalıştayı başladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki toplantının ardından Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya, basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. 2025-2026 sezonunun güzel geçmesini temenni ettiklerini söyleyen Özkaya, "Bakanımız geçen seneki uygulamanın nereye geldiğini hepimize anlattı. Spor Bakanımızla, federasyonumuzla beraber çok hızlı yol alıyoruz, çok güzel işler yapıyoruz ama sonuç olarak baktığımızda bu statlar dolmuyor. Bizim bu güvenlikle beraber bu statlara seyircileri çekmeyi başarmamız gerekiyor. Takıldığımız konulardan bir tanesi seyirci konusu. Biz bu seyirci sayısını nasıl artırabiliriz? Bunun mücadelesini vermemiz gerekiyor. 6222 sayılı yasanın bazı noktalarda eksik kaldığını düşünüyorum. Onun da tekrardan meclisimizce yenilenmesi gerektiğini düşünüyorum. Futbolun anayasası değişiyor. Kulüplerin yapısı, güvenlik yapısı, 6222'nin de buna uygun hale gelmesini gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Yeni stadımız Eyüp'te aynı yerde olacak"

Yeni stadyum için çalışmaların başladığını aktaran Murat Özkaya, "Şimdi yeni sezon, yeni stadımı bekliyorum. Sayın Bakanımız sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımızın izniyle stadımızın başlangıcını verdi. Yeni stadımız Eyüp'te aynı yerde olacak. 9 bin kapasiteli olacak. Stat çok amaçlı olacak. Hafta içi maçların olmadığı dönemde halka hizmet edecek, halkımız orada sinema, tiyatro ve spor salonlarından faydalanacak. Bunların hepsi ücretsiz olacak. İnternet üzerinden kombine vermiş olduğumuz halkımız istediği zaman akşam gelip vizyonda hangi film varsa rezervasyonunu yapıp ücretsiz olarak seyredebilecek. Biz Eyüp halkına hizmet etmeye ve Eyüpspor'da taraftar bütünlüğünü sağlamaya yönelik tüm çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bize bu öncülüğü gösteren Sayın Spor Bakanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımızın sayesinde bu stadı bitirdikten bu hizmete başlamış olacağız. Eyüpspor size keyif vermeye devam etsin istiyorum. Biz hakemleri konuşmayacağız. Türk futboluna bir Arda Turan gerçeğini hep beraber kazandırdık ve onun inşallah geleceği ve dünyadaki sayılı antrenörler seviyesine çıkacağını hep birlikte göreceğiz. Bundan sonra da Selçuk Şahin kardeşimle de tekrar yeni bir güç ve antrenör kazanmış olacağımıza inanıyorum. Selçuk'a da bu sene bol şans ve güzel günler diliyorum. Türk futboluna hizmet etmeye devam edeceğiz. Eyüpspor'u takip edin" diye konuştu. - İSTANBUL