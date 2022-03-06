Eyüpspor-Ümraniyespor maçının ardından - Son Dakika
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Eyüpspor-Ümraniyespor maçının ardından

06.03.2022 22:28

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Eyüpspor'u 1-0 mağlup eden Bereket Sigorta Ümraniyespor'da teknik direktör Recep Uçar, iki takımın da ligin üstünde bir oyun ortaya koyduğunu söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Eyüpspor'u 1-0 mağlup eden Bereket Sigorta Ümraniyespor'da teknik direktör Recep Uçar, iki takımın da ligin üstünde bir oyun ortaya koyduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Uçar, "Çok zor bir maç olacağını tahmin ediyorduk. Mücadeleye baktığınızda iki takım da bu ligin çok üstünde bir oyun ortaya koydu. Bundan dolayı oyuncularımı yürekten kutluyorum. Dörtte üçü biten ligde 27 haftadır ilk ikide olmayı hep başardılar. Her hafta ortaya koydukları mücadeleyle, taktiksel disiplin ve oyun kaliteleriyle beni ve camiamızı hep mutlu ettiler. Eyüpspor deplasmanları zor maçlardır. Burada 9 maçtır kaybetmeyen, kaliteli oyunculardan kurulu, şampiyonluk hedefiyle yola çıkmış bir camia var." ifadelerini kullandı.

Ümraniye halkının kendilerini daha çok desteklemesi gerektiğini kaydeden Uçar, şunları aktardı:

"Maç tempolu başladı. Eyüpspor biraz daha baskındı. Bulduğumuz golle öne geçtik. Ondan sonra baskı yedik ama çok da pozisyon vermedik. Ön alan baskılarıyla kazandığımız toplarla net pozisyonlar bulduk, onları değerlendirsek farklı olabilirdi. İkinci yarı rakibimizin baskısıyla geçti. Bu bölümde ciddi pozisyonlar verdik ama tüm ekip, takım savunmasında özverili bir şekilde yer aldı. Bu akşam kaliteli bir oyun olmasa da üst düzey mücadeleyle 3 puan almayı başardık. Bundan sonra artık son çeyrekteyiz. Ümraniye halkının, bu ilçede yaşayan herkesin bizim yanımızda biraz daha fazla olmasını istiyoruz. Bu çocuklar çok güzel bir hikaye yazıyor. Umarım bu hikayenin sonu güzel bir şekilde bitecek."

Eyüpspor-Ümraniyespor maçının ardından
Eyüpspor-Ümraniyespor maçının ardından
Eyüpspor-Ümraniyespor maçının ardından

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Eyüpspor-Ümraniyespor maçının ardından Eyüpspor-Ümraniyespor maçının ardından Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 0 Ümraniyespor: 1 Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 0 Ümraniyespor: 1

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Kaynak: AA

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