Eyüpspor, Beşiktaş'a 3-1 Mağlup

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Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, özellikle maçın ilk yarısında savunmada kötü performans sergilediklerini, bunun da mağlubiyette etkili olduğunu söyledi.

Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'a 3-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, "Bizim adımıza Beşiktaş ile 4.'lük maçına çıktık. Bugüne kadar olan süreç için bizim için değerli bir noktadaydı. Tarihinde ilk defa Süper Lig'de mücadele eden kulüp olarak bunu değerli buluyoruz. Maça erken bir golle başladık ancak golden son düdüğe kadar olan bölümde neredeyse golü erken bulduğumuza pişman olduğumuz, istemediğimiz bir oyun sergiledik. Bizi bugün en çok üzen ilk devredeki savunma performansımızdı. Bugüne kadar bizi bu pozisyonda tutan savunma bloğuydu. İlk devre özelinde Beşiktaş adına kolay bir direnç olarak karşılarına çıktı. Çok pozisyon verdik. Maçı kazanacak pozisyonlara girdik ama bu kadar pozisyon verirseniz maçı mağlup olmadan bitirmeniz kolay değil. İkinci yarıya hamlelerle başladık. Bu savunma pozisyonumuzu düzeltti. Ama ofansif reaksiyon veremedik. Bizim adımız ligin 2-3 kötü performansından birini sergiledik. Rakip Beşiktaş da olunca cezalandırılıyorsunuz. Beşiktaş'ı da tebrik ediyorum. Onlar da büyük camia. Hoca değişikliğinden sonra ivme ile karşımıza geldiler. Bu maçtan gereken dersleri alacağız. Önümüzde Başakşehir'le bir kupa maçı var. Kazanmamız gereken bir maç. Yarından itibaren o maça hazırlanacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL