Eyüpspor, Beşiktaş'a 3-1 Mağlup - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Eyüpspor, Beşiktaş'a 3-1 Mağlup

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, savunmada kötü oynadıklarını ve mağlubiyetin sebeplerini açıkladı.

21.02.2025 23:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, özellikle maçın ilk yarısında savunmada kötü performans sergilediklerini, bunun da mağlubiyette etkili olduğunu söyledi.

Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'a 3-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, "Bizim adımıza Beşiktaş ile 4.'lük maçına çıktık. Bugüne kadar olan süreç için bizim için değerli bir noktadaydı. Tarihinde ilk defa Süper Lig'de mücadele eden kulüp olarak bunu değerli buluyoruz. Maça erken bir golle başladık ancak golden son düdüğe kadar olan bölümde neredeyse golü erken bulduğumuza pişman olduğumuz, istemediğimiz bir oyun sergiledik. Bizi bugün en çok üzen ilk devredeki savunma performansımızdı. Bugüne kadar bizi bu pozisyonda tutan savunma bloğuydu. İlk devre özelinde Beşiktaş adına kolay bir direnç olarak karşılarına çıktı. Çok pozisyon verdik. Maçı kazanacak pozisyonlara girdik ama bu kadar pozisyon verirseniz maçı mağlup olmadan bitirmeniz kolay değil. İkinci yarıya hamlelerle başladık. Bu savunma pozisyonumuzu düzeltti. Ama ofansif reaksiyon veremedik. Bizim adımız ligin 2-3 kötü performansından birini sergiledik. Rakip Beşiktaş da olunca cezalandırılıyorsunuz. Beşiktaş'ı da tebrik ediyorum. Onlar da büyük camia. Hoca değişikliğinden sonra ivme ile karşımıza geldiler. Bu maçtan gereken dersleri alacağız. Önümüzde Başakşehir'le bir kupa maçı var. Kazanmamız gereken bir maç. Yarından itibaren o maça hazırlanacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Beşiktaş, Eyüpspor, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eyüpspor, Beşiktaş'a 3-1 Mağlup - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:21 Devamsızlık nedeniyle sınıfta kalanların işi artık daha zor Devamsızlık nedeniyle sınıfta kalanların işi artık daha zor
23:43 İstanbul’da kar esareti bitmeyecek gibi Son açıklama öğrencilerin yüzünü güldürecek İstanbul'da kar esareti bitmeyecek gibi! Son açıklama öğrencilerin yüzünü güldürecek
22:43 Borsa İstanbul’daki tarihi düşüşe SPK’dan inceleme Borsa İstanbul'daki tarihi düşüşe SPK'dan inceleme
22:24 Şakir Paşa Ailesi dizisi, mahkeme kararıyla durduruldu Şakir Paşa Ailesi dizisi, mahkeme kararıyla durduruldu
22:00 Diş hekimini başından vurdu, can çekiştiği anları annesine gönderdi Diş hekimini başından vurdu, can çekiştiği anları annesine gönderdi
09:47 Anne olmak için gün sayan Buse Arslan’dan karnı burnunda pozlar Anne olmak için gün sayan Buse Arslan'dan karnı burnunda pozlar
09:38 Kulisler hareketlendi Erdoğan’dan Kürşad Zorlu’ya önemli görev Kulisler hareketlendi! Erdoğan'dan Kürşad Zorlu'ya önemli görev
09:28 Yılların otomotiv devi tüm faaliyetlerini durdurma kararı aldı Yılların otomotiv devi tüm faaliyetlerini durdurma kararı aldı
09:17 Olay adam yine sahnede Derbi öncesi tansiyonu zirve yaptıracak görüntü Olay adam yine sahnede! Derbi öncesi tansiyonu zirve yaptıracak görüntü
09:05 Şevval Sam’dan şaşırtan imaj değişikliği: Benim için büyük bir yenilik Şevval Sam'dan şaşırtan imaj değişikliği: Benim için büyük bir yenilik
09:00 Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi Bakan Bayraktar’dan yanıt geldi Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi? Bakan Bayraktar'dan yanıt geldi
08:59 Benzin istasyonunda pompalı tüfekle intihar Benzin istasyonunda pompalı tüfekle intihar
08:57 Dakikalarca drift attı, cezayı yiyince “Harbiden elendim“ paylaşımı yaptı Dakikalarca drift attı, cezayı yiyince "Harbiden elendim" paylaşımı yaptı
08:52 Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 45 kuruş zam gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 45 kuruş zam gelmesi bekleniyor
08:48 Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2025 06:52:02. #1.11#
SON DAKİKA: Eyüpspor, Beşiktaş'a 3-1 Mağlup - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.