Eyüpspor-Beypiliç Boluspor maçının ardından - Son Dakika
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Eyüpspor-Beypiliç Boluspor maçının ardından

21.04.2022 22:57
Eyüpspor-Beypiliç Boluspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında konuk olduğu Eyüpspor'u 2-0 mağlup eden Beypiliç Boluspor'da teknik direktör Osman Nuri Işılar, galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında konuk olduğu Eyüpspor'u 2-0 mağlup eden Beypiliç Boluspor'da teknik direktör Osman Nuri Işılar, galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Işılar, "Çok zorlu bir maç oynadık. Öncesinde de zorluğunu biliyorduk ama maç sırasında ve bittikten sonra zorluğunu daha çok anladık. Eyüpspor'u tebrik ediyorum. Belki mağlubiyeti hak etmediler ama bugün sahada inanan bir Boluspor vardı. Oyuncularım birbirine yardım etme konusunda çok başarılıydı." diye konuştu.

Takımını tebrik eden Işılar, "Kalan maçlarla birlikte futbol kalitesi belki yukarı çıkmayacak ama inanarak oynamak çok daha önem kazanacak. Takımımı tebrik ediyorum. Gol atınca kulübedeki oyuncuların mutluluğunu görünce, Boluspor'un bu ligde yazacak çok hikayesi olduğuna inandım. Ligde şampiyonluğa oynayan takımlarla maçlarımız var. Bu maçın sevincini yarın unutup, yeni maça odaklanmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

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Spor Toto, Beypiliç, Boluspor, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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