Eyüpspor, Calegari'yi Kadarına Kattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Eyüpspor, Calegari'yi Kadarına Kattı

18.07.2025 17:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eyüpspor, Brezilyalı sağ bek Lucas Felipe Calegari ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren ikas Eyüpspor, Brezilyalı sağ bek Lucas Felipe Calegari'yi kadrosuna kattı.

Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 23 yaşındaki futbolcuyla 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalandı.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Eyüpspor Kulübü Asbaşkanı Fatih Kulaksız, oyuncunun bir ay önce kendilerine önerildiğini belirtti.

Transfer sürecinin kolay olmadığını anlatan Kulaksız, şunları kaydetti:

"Fluminense ile oldukça zorlu bir süreç yaşadık. Kulüpler Dünya Kupası'nda yer almaları ve iki ülke arasındaki ciddi saat farkı nedeniyle süreç bir hayli uzadı. Ama çok şükür, sonunda transferi tamamladık. Bu transferin gerçekleşmesindeki katkıları için Fluminense Yönetim Kurulu Üyesi Anibal Roux'a teşekkür ediyorum. Calegari'nin ikas Eyüpspor'a önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum."

Eyüpspor'a geldiği için mutlu olduğunu belirten Lucas Felipe Calegari ise "Sizlerle birlikte başarılı bir sezon geçirmek için sabırsızlanıyorum. Bu güçlü ailenin bir parçası olmak benim için büyük bir onur. Birlikte çok güzel başarılara imza atacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Fluminense, Basketbol, Eyüpspor, Güncel, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eyüpspor, Calegari'yi Kadarına Kattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi
Leros Adası’nda rahatsızlanan gazeteci Hasan Cemal, Bodrum’a getirildi Leros Adası'nda rahatsızlanan gazeteci Hasan Cemal, Bodrum'a getirildi
Annesinin boğazını sıktı, tekmeler savurdu Annesinin boğazını sıktı, tekmeler savurdu
Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi belli oldu Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Beşiktaş, Slovakya 2. Lig ekibine kaybetti Beşiktaş, Slovakya 2. Lig ekibine kaybetti
Mutfakta elektrik akımına kapılan küçük çocuk yaşamını yitirdi Mutfakta elektrik akımına kapılan küçük çocuk yaşamını yitirdi
AK Partili Mehmet Ergün Turan: Murat Çalık’ı seven birisiyim, ev hapsinde yargılanmalı AK Partili Mehmet Ergün Turan: Murat Çalık'ı seven birisiyim, ev hapsinde yargılanmalı
LGS’de şaibe iddiaları Meclis’te tansiyonu yükseltti LGS'de şaibe iddiaları Meclis'te tansiyonu yükseltti
Hükümet, kamu işçileri için son zam teklifini bugün saat 11.00’de verecek Hükümet, kamu işçileri için son zam teklifini bugün saat 11.00'de verecek
Emekli polis, piknik yaparlarken karşılaştığı 3 husumetlisini tabancayla vurdu Emekli polis, piknik yaparlarken karşılaştığı 3 husumetlisini tabancayla vurdu
Ayşe Tokyaz cinayetinde bir kişi daha gözaltında Ayşe Tokyaz cinayetinde bir kişi daha gözaltında

17:32
Aralarında ünlü market patronu da var FETÖ’nün finans ayağına operasyonda 22 tutuklama
Aralarında ünlü market patronu da var! FETÖ'nün finans ayağına operasyonda 22 tutuklama
17:01
Madde kullandığı düşünülen taksicinin yaptığı pes dedirtti
Madde kullandığı düşünülen taksicinin yaptığı pes dedirtti
16:40
Bölgeden gelen görüntüler korkunç Dürziler, öldürdükleri Arapları araba önünde gezdiriyor
Bölgeden gelen görüntüler korkunç! Dürziler, öldürdükleri Arapları araba önünde gezdiriyor
16:01
Kartalkaya davasında Kültür ve Turizm Bakanlığı 3 bürokrat için soruşturma izni verdi
Kartalkaya davasında Kültür ve Turizm Bakanlığı 3 bürokrat için soruşturma izni verdi
15:07
Adıyaman Belediyesi’nde yeni başkanvekili seçildi AK Parti ve YRP’liler CHP adayına oy verdi
Adıyaman Belediyesi'nde yeni başkanvekili seçildi! AK Parti ve YRP'liler CHP adayına oy verdi
07:33
Memurlara tanınan doğum izni hakkının detayları Maaşta kesinti olacak mı
Memurlara tanınan doğum izni hakkının detayları! Maaşta kesinti olacak mı?
00:49
Suriye’de çatışmalar yeniden başladı Arap aşiretler silahlanarak Süveyda’ya doğru yola çıktı
Suriye'de çatışmalar yeniden başladı! Arap aşiretler silahlanarak Süveyda'ya doğru yola çıktı
00:32
Arkadaşları “şaka“ sandı, denize atlayan genç hayatını kaybetti
Arkadaşları "şaka" sandı, denize atlayan genç hayatını kaybetti
00:27
Ünlü şirketin CEO’su konserde eşini aldatırken kameralara yakalandı
Ünlü şirketin CEO'su konserde eşini aldatırken kameralara yakalandı
23:56
Fenerbahçe, Portimonense’yi Szymanski’nin golleriyle mağlup etti
Fenerbahçe, Portimonense'yi Szymanski'nin golleriyle mağlup etti
23:39
Türkiye ve 10 Arap ülkesi yayınladığı ortak bildiriyle İsrail’in Suriye’ye saldırılarını kınadı
Türkiye ve 10 Arap ülkesi yayınladığı ortak bildiriyle İsrail'in Suriye'ye saldırılarını kınadı
23:28
ABD Başkanı Trump’a “kronik venöz yetmezlik“ teşhisi konuldu
ABD Başkanı Trump'a "kronik venöz yetmezlik" teşhisi konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2025 18:01:34. #7.12#
SON DAKİKA: Eyüpspor, Calegari'yi Kadarına Kattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.