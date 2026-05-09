Eyüpspor'dan Rizespor'a farklı yenilgi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eyüpspor'dan Rizespor'a farklı yenilgi

09.05.2026 22:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar: - "Üzüntü verici bir mağlubiyet"

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda ikas Eyüpspor'a 4-0 yenilen Çaykur Rizespor'da teknik direktör Recep Uçar, hak edenin kazandığı bir maç olduğunu söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Uçar, "Ligin son 2 haftasında deplasmanda oynayacağımız maçı kazanıp ilk 8'de yerimizi garantilemek hedefiyle hazırlandığımız bir maçtı. Maç öncesinde oyuncularıma küme düşmeme mücadelesi veren takımlarla oynamanın zorluğundan bahsetmiştim. Futbol şanssızlığı da eklendiği anda arzu etmediğimiz, camiamızı mutsuz eden bir skor oldu, üzgünüz." ifadelerini kullandı.

Maça iyi başlayan taraf olduklarını aktaran Uçar, sözlerini şöyle tamamladı:

"İlk 10 dakika net 2 pozisyonumuz vardı ama atamadık. Futbol şansı çok yanımızda olmadı. Geriye düşünce sonrasında Eyüp'ün sahada isteği arttı. Kazanma motivasyonu daha yüksekti. Kazanmaya ihtiyacı olan, daha çok isteyen, ikili mücadelelerde oyunun her anında üstün olan Eyüp'tü. Üzüntü verici bir mağlubiyet. Bir sezonluk oyuncularımızın emeğini de görmezlikten gelemeyeceğiz. Koyduğum hedefe ulaşabilmek için 1 maç daha var. Sahamızda Beşiktaş maçını kazanıp ligi ilk 8'de bitirmek istiyoruz."

Kaynak: AA

Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eyüpspor'dan Rizespor'a farklı yenilgi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’ın Hürmüz’de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı İran’ın Hürmüz'de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı
Hull City, Millwall ile yenişemedi Tur ikinci maça kaldı Hull City, Millwall ile yenişemedi! Tur ikinci maça kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası ve SPK’ya üst düzey atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası ve SPK’ya üst düzey atamalar
Interpol-Europol’ün ’en çok arananlar’ listesinde bulunan şüpheli yakalandı Interpol-Europol'ün 'en çok arananlar' listesinde bulunan şüpheli yakalandı
TÜİK’te başkanlığa Mehmet Arabacı atandı TÜİK’te başkanlığa Mehmet Arabacı atandı
SPK’da başkanlığa Mahmut Sütcü atandı SPK’da başkanlığa Mahmut Sütcü atandı

00:34
Türkiye sarı-kırmızıya boyandı: 26. şampiyonluk 81 ilde ve sınır ötesinde kutlandı
Türkiye sarı-kırmızıya boyandı: 26. şampiyonluk 81 ilde ve sınır ötesinde kutlandı
00:28
Yıldız isim müjdeyi şampiyonluğun ardından verdi: Yüzde 99 kalıyorum
Yıldız isim müjdeyi şampiyonluğun ardından verdi: Yüzde 99 kalıyorum
00:09
Sevinçten yerinde duramayan Victor Osimhen stadı koşarak terk etti
Sevinçten yerinde duramayan Victor Osimhen stadı koşarak terk etti
23:47
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye bomba gönderme
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye bomba gönderme
23:32
Fenerbahçe’den tepki: ’’Sakın ha’ sezonu sona erdi
Fenerbahçe'den tepki: ''Sakın ha' sezonu sona erdi
22:53
Beşiktaş’tan ’’Sergen Yalçın istifa edecek’’ iddialarına yanıt
Beşiktaş'tan ''Sergen Yalçın istifa edecek'' iddialarına yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 02:40:42. #7.13#
SON DAKİKA: Eyüpspor'dan Rizespor'a farklı yenilgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.