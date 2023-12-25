Eyüpspor, Erzurumspor FK\'yı 3-0 mağlup etti

Stat: Eyüp
Hakemler: Alpaslan Şen, Güner Mumcu Taştan, Azad İlhan
Eyüpspor: Berke Özer, Murat Uçar, Metehan Baltacı, Claro (Dk. 90+2 Uğur Demirok), Caner Erkin (Dk. 75 Melih Kabasakal), Robin Yalçın, Fredy, Ahmed Kutucu, Recep Niyaz (Dk. 90+2 Seslar), Ampem (Dk. 75 Mete Kaan Demir), Bruno (Dk. 90+2 Mustafa Pektemek)
Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Celal Hanalp, Orhan Ovacıklı, Hasan Batuhan Artarslan, Mustafa Akbaş, Muhammed Furkan Özhan, Özgür Sert, Estrela (Dk. 90+2 Muhammed Emin Yavaş), Sefa Akgün (Dk. 72 Süleyman Koç), Rosheuvel, Eren Tozlu
Goller: Dk. 26 Recep Niyaz, Dk. 67 Bruno, Dk. 87 Mete Kaan Demir (Eyüpspor)
Sarı kartlar: Dk. 56 Bruno, Dk. 57 Claro (Eyüpspor), Dk. 62 Orhan Ovacıklı (Erzurumspor FK)
Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Eyüpspor, konuk ettiği Erzurumspor FK'yi 3-0 yendi.
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