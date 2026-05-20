Eyüpspor, Fenerbahçe\'ye Karşı Kümede Kaldı

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe karşısında 2-0 öne geçtiği maçta 3-2 geriye düşerek küme düşmenin eşiğine gelen Eyüpspor, son dakikalarda bulduğu beraberlik golüyle ligde kalmayı başardı.

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu geride kalırken, Eyüpspor son hafta maçında Kadıköy'de Fenerbahçe ile oynadığı müsabakada aldığı puanla ligde kaldı. Eflatun-sarılılar, 2-0 öne geçtiği maçta son dakikalara 3-2 geride girerken küme düşmekten uzatma dakikalarında bulduğu golle kurtuldu. Bu sezon ligi 15. sırada tamamlayan Eyüpspor, 8 galibiyet, 9 beraberlik ve 17 mağlubiyet aldı. Eflatun-sarılılar rakip ağları 33 kez havalandırırken kalesinde de 48 gol gördü.

Sezonu 3 farklı teknik adamla geçirdi

Sezon başında teknik direktörlük görevine getirilen Selçuk Şahin, takımın başında geçirdiği 8 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet ile 5 puan alabildi. Başarısız sonuçların ardından Şahin ile yollarını ayıran Eyüpspor, Orhan Ak ile anlaştı. Ak ise takımla çıktığı 9 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken, 5 kez de mağlubiyet yaşadı.

Atila Gerin, Eyüpspor'u kümede tuttu

İstanbul ekibi, ligin 2. yarısında takımı yardımcı antrenör olan Atila Gerine'e emanet etti. Gerin yönetiminde Eyüpspor, 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 20 puan topladı ve lige tutundu. Sezonun son bölümüne girilirken küme düşme hattında olan eflatun-sarılılar, son 5 haftada ise çıkış yakaladı. Bu süreçte 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Arda Turan'lı sezonun çok gerisinde kaldı

Geçtiğimiz sezon Eyüpspor'un başında bulunan Arda Turan, takımda başarılı bir sezon geçirmişti. Turan yönetimindeki takım 15 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyet alarak ligi 53 puanla 6. sırada bitirdi. Sezon sonu görevinden ayrılan genç teknik adam, daha sonra teknik direktörlük görevine getirildiği Shaktar Donetsk ile Ukrayna Ligi'nde 2025-2026 sezonu şampiyonu oldu.

Sezon başında takım 15 isimle güçlendirildi

Eyüpspor 2025-2026 sezonuna Serdar Gürler, Kerem Demirbay, Talha Ülvan, Halil Yeral, Burhan Ersoy, Lucas Calegari, Metehan Altunbaş, Gilbert Mendy, Mateusz Legowski transferleriyle başladı.

İstanbul ekibi, Partizan'dan Nihad Mujakic, Fenerbahçe'den Emir Ortakaya, Trabzonspor'dan Denis Draguş, Bahia'dan Marcos Felipe, Galatasaray'dan Jankat Yılmaz, Kayserispor'dan Baran Ali Gezek'i ise kiralık olarak renklerine bağladı.

Berke Özer, Lille'e transfer oldu

Eyüpspor, 2 sezon boyunca kalesini koruyan Berke Özer'i Fransız takımı Lille'e sattı. Sinan Gümüş, Fredrik Midtsjo, Leo Dubois, Caner Erkin, Dorukhan Toköz, Recep Niyaz, Anastasios Chatzigiovanis, Birkan Tetik, Furkan Çelik, Melih Kabasakal, Burhan Ersoy, İsmail Can Fidan, Burak Diker, Arda Yumurtacı, Arda Yumurtacı, Mete Demir, Muhammet Yeşil, Ahmet Özkaya ve Ahmet Yazar da sezon başı takımdan ayrılan isimler oldu.

Devre arasında yoğun transfer trafiği

Eyüpspor, devre arasında kadrosunu Lenny Pintor, Charles Raux Yao, Mustafa Durmaz, Ismaila Manga, Diabel Ndoye, Abdou Khadre Sy, Dorin Rotariu ve Umut Keseci transferleriyle güçlendirdi. Eflatun-sarılılar, Petrolul'dan Denis Radu ve Jerome Onguene, Dinamo Kiev'den Angel Torres, Alanyaspor'dan Bedirhan Özyurt, Çaykur Rizespor'dan Anıl Yaşar'ı ise kiralık olarak kadrosuna kattı.

İstanbul ekibi, Svit Seslar, Serdar Gürler, Halil Akbunar, Mame Thiam, Can Bayırkan, Yalçın Kayan, Kerem Demirbay, Robin Yalçın ve Taras Stepanenko ile devre arasında yollarını ayırırken Prince Ampem'i ise kiralık olarak Çin Süper Ligi takımı Shanghai Port'a gönderdi.

En istikrarlı isim Umut Bozok

Eyüpspor'da Umut Bozok 2 bin 101 dakika süre alarak takımının en istikrarlı ismi oldu. Bozok'u bin 828 dakika ile Umut Meraş takip etti. Marcos Felipe bin 710, Robin Yalçın bin 624 ve Calegari bin 620 dakika forma giydi.

En çok gol Metehan'dan

Eflatun-sarılılar bu sezon ligde 33 kez gol sevinci yaşadı. Metehan Altunbaş, attığı 7 golle takımın en çok gol atan oyuncusu oldu. Metahan'ı 6 golle Umut Bozok, 4 golle Emre Akbaba izledi. Prince Ampem, Charles-Andre, Halil Akbunar, Mame Thiam, Mateusz Legowski ve Talha Ülvan 2'şer gollük katkı sağladı. Lucas Claro, Calegari ve Svit Seslar'ın ise 1'er gole imza attı.

Umut Bozok, 6 asist yaparak da takımının skor katkısında pay sahibi oldu.

4 kırmızı, 75 sarı kart

Eyüpspor 2025-2026 sezonunda 4 kırmızı, 75 sarı kart gördü. Eflatun-sarılılarda Bedirhan Özyurt, 2 kez kırmızı kart görürken, Anıl Yaşar ve Denis Radu ise 1'er kez kırmızı kartla cezalandırıldı. - İSTANBUL