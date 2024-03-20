Eyüpspor, FIFA tarafından aldığı transfer yasağının kalktığını duyurdu.
FIFA tarafından transfer yasağı alan Trendyol 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, cezanın kalktığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Kulübümüz tarafından Jakhongir Urozov'un bir önceki kulübü Bunyodkor Kulübü'ne transfer sözleşmesinden kaynaklanan 100.000 Euro transfer bedeli taksitine ilişkin borç bugün itibarıyla ödenmiş olup, konulan transfer yasağı kaldırılmıştır" denildi. - İSTANBUL
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Elazığ'da her yıl düzenlenen Sporda Vefa Gecesi programı bu yıl da büyük ilgi gördü. Programa, Ak Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığsporlu yöneticiler, teknik heyet, futbolcular ve şehrin sporuna emek veren isimler katıldı. Başkan Şerifoğulları, programda yaptığı konuşmada şehre kazandırılan projelerden bahsederek destek istedi.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde oynanan son maçta Melikgazi Kayseri Basketbol, evinde BOTAŞ'a 80-75 mağlup oldu. Bu sonuçla sarı kırmızılılar sezonu 9. sırada tamamladı.
THY Euroleague'in 30. hafta maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Barcelona'yı 88-74 yenerek galibiyet elde etti. Fenerbahçe, maçın hemen başından itibaren üstünlüğü ele geçirerek rahat bir galibiyet aldı.
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 30. haftasında Barcelona'yı 88-74 mağlup etti. İlk periyodu 23-11 önde tamamlayan Fenerbahçe, maçı 19 sayı farkla kazandı. Calathes, maçta 435 top çalma ile THY Avrupa Ligi rekorunu kırdı.
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Artvin Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen iftar programında gençlere ve spora yapılan yatırımların devam ettiğini belirtti. Eminoğlu, gençlerin sadece sporda değil sanatta, kültürde, teknolojide ve bilimde de gelişmelerini arzu ettiklerini vurguladı ve Türkiye'nin dört bir yanında gençlere ve spora yapılan yatırımların devam ettiğini söyledi.
Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, TFF 2. ve TFF 3. Lig kulüp başkan ve yöneticileri, Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun iftar yemeğinde bir araya geldi. Başkan Büyükekşi, Ramazan'ın toplumsal dayanışma, birlik ve beraberlik ayı olduğunu vurgulayarak katılımcılara teşekkür etti. Ayrıca, Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında yaşanan olaylara da değinen Büyükekşi, dostluk, sevgi ve kardeşliğe ihtiyaç olduğunu belirtti.
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