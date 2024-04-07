Eyüpspor Futbolcuları Süper Lig'e Yükselmenin Mutluluğunu Yaşıyor

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Trendyol 1. Lig'de normal sezonun bitimine 5 maç kala Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Eyüpspor'un futbolcuları Uğur Demirok ile Berke Özer, bunu başardıkları için mutlu olduklarını söyledi.

İki futbolcu, Eyüp Stadı'nda Süper Lig'e yükselmeyi garantiledikleri Altay maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli stoper Uğur Demirok, Eyüpspor'un tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldiğini hatırlatarak, "İnanılmaz bir duygu. Bitime 5 hafta kala şampiyonluğumuzu garantiledik. Bir ilçe takımının ilk defa Süper Lig'e çıkmasında bizim de katkımız oldu. Bu duygu tarif edilemez. Daha önce birçok güzel anı yaşadım ama bu bambaşka." diye konuştu.

Takımda bir aile ortamı olduğuna değinen Uğur, "Aile ortamının sonucunu 5 hafta kala şampiyon olarak aldık. İnşallah Süper Lig'de önce kalıcı olmayı, daha sonra da hedeflerimize ulaşmayı istiyoruz. Eyüpspor'u, Eyüpsultan ilçesini gururlandırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Uğur Demirok, teknik direktör Arda Turan'ın etkisine değinerek, "Çok isteyen, bir aile olan ve bunu sahada gösteren bir takımız. Arda hoca ilk geldiği günden itibaren aile vurgusunu, oynayan oynamayanın bir olduğunu, bir takım olduğumuzu bize gösterdi. Bence şampiyonluğun anahtarı buydu. Herkes de buna inandı. Arda hocamın davranışlarına, taktiğine, insanlığına ve kişiliğine onun bize sahip çıktığı gibi sahip çıktık. Her şey bir paydada buluşunca başarı kaçınılmaz oluyor. Biz de bunu sağladık." değerlendirmesinde bulundu.

Genç kaleci Berke Özer ise sıkı çalışmanın karlığını aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Çok mutluyuz. Şampiyonluğumuzu daha da erken ilan edebilirdik ama kolay değil. Gerginlik, şampiyonluk baskısı Adanaspor maçında ve bu müsabakanın ilk yarısında vardı. Golleri bulduktan sonra gerçek oyunumuzu da sahaya yansıttık. Şampiyonluk için çok emek verdik. Sabah 06.30'da kalkarak antrenman yaptık. Üç idman yaptığımız günler oldu. Türkiye'de olmayan bir sistemle çalıştık. Hocamız her maçtan önce bize, 'Sizin onlardan bir fazlanız var. Onlar uyurken siz çalışıyordunuz.' dedi. Bütün maçlara bu bilinçle çıktık. Bu emeklerin karşılığını aldığımız için çok mutluyuz."