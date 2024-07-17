Eyüpspor ile Esenler Erokspor Hazırlık Maçı Berabere Tamamlandı - Son Dakika
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Eyüpspor ile Esenler Erokspor Hazırlık Maçı Berabere Tamamlandı

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor ile Trendyol 1. Lig'in yeni takımı Esenler Erokspor arasında oynanan hazırlık maçı 0-0 berabere bitti. Eyüpspor ve Esenler Erokspor, Abant Gölü Milli Parkı yolu üzerinde bulunan bir otelde gerçekleştirdikleri kampın antrenman sahasında karşı karşıya geldi. Ancak her iki takım da gol bulamayarak maçı berabere tamamladılar.

17.07.2024 21:35
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Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor ile Trendyol 1. Lig'in yeni takımı Esenler Erokspor arasında oynanan hazırlık maçı 0-0 berabere bitti.

Yeni sezon hazırlıklarını Abant Gölü Milli Parkı yolu üzerinde bulunan bir otelde sürdüren Eyüpspor ile Esenler Erokspor, hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Takımların kamp yaptığı otelin antrenman sahasında oynanan müsabakada her iki takım da birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Eyüpspor ile Esenler Erokspor Hazırlık Maçı Berabere Tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eyüpspor ile Esenler Erokspor Hazırlık Maçı Berabere Tamamlandı - Son Dakika
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