Eyüpspor, Jawad El Yamiq\'i Transfer Etti

SÜPER Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, Faslı savunma oyuncusu Jawad El Yamiq'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, Jawad El Yamiq ile sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Kulübümüz, Jawad El Yamiq ile sözleşme imzalamıştır. Jawad El Yamiq'e eflatun-sarılı formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyor, camiamıza hoş geldin diyoruz" ifadelerine yer verildi.