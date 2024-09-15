Eyüpspor, Kayserispor'u İkinci Yarıda Geçti

Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Samet Çavuş, Candaş Elbil
Bellona Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Jeanvier, Arif Kocaman, Carole, Bourabia (Dk. 41 Ali Karimi), Kartal Kayra Yılmaz, Mehmet Eray Özbek, Boa Morte (Dk. 41 Nazon), Cardoso, Ramazan Civelek (Dk. 41 Hasan Ali Kaldırım)
ikas Eyüpspor: Berke Özer, Robin Yalçın, Claro, Umut Meraş, Caner Erkin, Melih Kabasakal, Emre Akbaba, Midtsjö, Saiz, Ahmed Kutucu, Thiam
Goller: Dk. 22 Thiam, Dk. 36 Saiz (ikas Eyüpspor)
Sarı kartlar: Dk. 9 Boa Morte, Dk. 40 Jeanvier (Bellona Kayserispor)
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasındaki Bellona Kayserispor-ikas Eyüpspor maçının ilk yarısı, 2-0 konuk ekibin üstünlüğü ile tamamlandı.
1. dakikada Caner Erkin'in sol kanattan yaptığı ortada, ceza sahasında yükselen Thiam'ın vuruşunda top savunmaya çarparak kornere gitti.
22. dakikada Eyüpspor 1-0 öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Saiz'in ara pasıyla topla buluşan Midtsjö, ceza sahasındaki Thiam'ı gördü. Bu futbolcu, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.
36. dakikada Eyüpspor farkı 2'ye çıkardı. Ahmed Kutucu'nun ara pasıyla topla buluşan Saiz, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-0
Eyüpspor, maçın ilk yarısını 2-0 önde bitirdi.
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