 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Eyüpspor, Keçiörengücü'nü 2-0 mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi

Eyüpspor, Keçiörengücü'nü 2-0 mağlup etti

Eyüpspor, 1'inci Lig'in 18'inci haftasında sahasında Keçiörengücü'nü 2-0 mağlup etti. Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri 34'üncü dakikada Ampem ve 62'nci dakikada penaltıdan Regattin kaydetti. Bu sonucun ardından Eyüpspor puanını 45'e yükseltti. Keçiörengücü ise 19 puanda kaldı.

Eyüpspor, Keçiörengücü\'nü 2-0 mağlup etti
13.01.2024 - 21:29,
Abone Ol

STAT: Eyüp

HAKEMLER: Yiğit Arslan, Kemal Elmas, Ömer Lütfü Aydın

EYÜPSPOR: Berke Özer - Murat Uçar, Metehan Baltacı, Claro, Caner Erkin (Dk. 72 Ömer Bayram), Robin Yalçın (Dk. 72 Melih Kabasakal), Ahmed Kutucu, Recep Niyaz, Regattin (Dk. 83 Mete Kaan Demir), Ampem (Dk. 90 Sinan Gümüş), Bruno (Dk. 84 Seslar)

KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin Uçar - Melih İnan, Arda Hilmi Şengül, Alihan Kubalas, Ahmet Kesim, Selim Ilgaz (Dk. 65 Camara), Şahverdi Çetin (Dk. 46 Erkan Eyibil), Mara, Bardhi (Dk. 84 Musa Caner Aktaş), Ariyibi, Koray Kılınç (Dk. 65 Dembele)

GOLLER: Dk. 34 Ampem (P) Dk. 62 Regattin (Eyüpspor)

SARI KARTLAR: Metehan Baltacı, Ahmed Kutucu (Eyüpspor) - Mara, Ahmet Kesim, Alihan Kubalas (Keçiörengücü)

Eyüpspor, 1'inci Lig'in 18'inci haftasında sahasında Keçiörengücü'nü 2-0 mağlup etti. Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri 34'üncü dakikada Ampem ve 62'nci dakikada penaltıdan Regattin kaydetti. Bu sonucun ardından Eyüpspor puanını 45'e yükseltti. Keçiörengücü ise 19 puanda kaldı.

34'üncü dakikada Eyüpspor öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Murat Uçar'ın ceza sahası içerisine yaptığı ortaya iyi yükselen Ampem'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

61'inci dakikada Eyüpspor penaltı kazandı. Sol kanattan Caner Erkin'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde Ahmet Kesim topa elle dokundu. Karşılaşmanın hakemi Yiğit Arslan, penaltı kararı verdi.

62'nci dakikada topun başına geçen Regattin'in vuruşunda top ağlara gitti: 2-0.

Karşılaşmayı Eyüpspor 2-0'lık skorla kazandı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Metehan Baltacı, Ahmet Kesim, Eyüpspor, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Eyüpspor, Keçiörengücü'nü 2-0 mağlup etti - Son Dakika


21:52
Irak ve Suriye'nin kuzeyine yeni hava harekatı! 25 hedef imha edildi Irak ve Suriye'nin kuzeyine yeni hava harekatı! 25 hedef imha edildi
21:39
Şehit yakınlarının feryatları Mehmetçik'i ağlattı! Gözyaşlarını silah arkadaşı sildi Şehit yakınlarının feryatları Mehmetçik'i ağlattı! Gözyaşlarını silah arkadaşı sildi
21:11
Mehmetçik, terör hedeflerini tek tek vuruyor: Son 24 saatte 57 terörist etkisiz hale getirildi Mehmetçik, terör hedeflerini tek tek vuruyor: Son 24 saatte 57 terörist etkisiz hale getirildi
20:53
Kara Kartal yeni hocasıyla güldü! Beşiktaş Fatih Karagümrük'ü rahat yendi Kara Kartal yeni hocasıyla güldü! Beşiktaş Fatih Karagümrük'ü rahat yendi
20:38
Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına engel olmak isteyen protestoculara polisten sert müdahale Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına engel olmak isteyen protestoculara polisten sert müdahale
20:36
Yine yaptı yapacağını! Semih Kılıçsoy Beşiktaş'ı sırtlamaya devam ediyor Yine yaptı yapacağını! Semih Kılıçsoy Beşiktaş'ı sırtlamaya devam ediyor
19:26
Hakeme verip veriştiren teknik adam canlı yayında olduğunu fark edince 'Bunları sil' dedi Hakeme verip veriştiren teknik adam canlı yayında olduğunu fark edince "Bunları sil" dedi
18:29
Samet Akaydın'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler: Fatih Terim arayınca tereddüt etmedim Samet Akaydın'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler: Fatih Terim arayınca tereddüt etmedim

Son Dakika
21:52 Irak ve Suriye'nin kuzeyine yeni hava harekatı! 25 hedef imha edildi
21:39 Şehit yakınlarının feryatları Mehmetçik'i ağlattı! Gözyaşlarını silah arkadaşı sildi
21:11 Mehmetçik, terör hedeflerini tek tek vuruyor: Son 24 saatte 57 terörist etkisiz hale getirildi
20:53 Kara Kartal yeni hocasıyla güldü! Beşiktaş Fatih Karagümrük'ü rahat yendi
20:38 Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına engel olmak isteyen protestoculara polisten sert müdahale
20:36 Yine yaptı yapacağını! Semih Kılıçsoy Beşiktaş'ı sırtlamaya devam ediyor
19:26 Hakeme verip veriştiren teknik adam canlı yayında olduğunu fark edince "Bunları sil" dedi
18:57 Canlı anlatım! Mücadelede art arda goller
18:29 Samet Akaydın'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler: Fatih Terim arayınca tereddüt etmedim
18:23 Hatay İskenderun'da tır kasasında cesetler taşındığı iddiasına yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 22:04:00. #1.11#
SON DAKİKA: Eyüpspor, Keçiörengücü'nü 2-0 mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement