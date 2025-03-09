Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Eyüpspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Konyaspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada orta sahada Yalçın'ın yükselttiği topu ceza sahası önünde savunma sektirirken, araya giren Thiam'ın ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak dışarı gitti.
13. dakikada orta alanda topu alan Emre Mor hızla ceza sahasına koşu yaptı. Emre'nin pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Ampem, kaleci Deniz'in müdahalesiyle yerde kalırken hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.
15. dakikada penaltıda topun başına geçen Emre Akbaba meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
33. dakikada Oğulcan'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Adil Demirbağ'ın altıpas önünden yaptığı kafa vuruşunda top kalenin üzerinden dışarı gitti.
45+3. dakikada sağ kanatta topla buluşan Melih, pasını Prip'e aktardı. Prip'in ceza sahası dışından yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Berke'de kaldı.
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Murat Altan, Murat Ergin Gözütok
Eyüpspor: Berke Özer, Ruben Vezo, Robin Yalçın, Luccas Claro, Umut Meraş, Yalçın Kayan, Emre Mor, Emre Akbaba, Tayfur Bingöl, Prince Ampem, Mame Thiam
Yedekler: Cengiz Alp Köseer, Birkan Tetik, Erdem Gökçe, Dorukhan Toköz, Halil Akbunar, Hüseyin Maldar, Umut Bozok, Erdem Çalık, Hamza Akman, Efecan Mirzaoğlu
Teknik Sorumlu: Kerem Yavaş
Konyaspor: Deniz Ertaş, Alassane Ndao, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Oğulcan Ülgün, Louka Prip, Melih İbrahimoğlu, Pedrinho, Yusuf Erdoğan, Blaz Kramer
Yedekler: Ahmet Daş, Yasir Subaşı, Tunahan Taşçı, Danijel Aleksic, Josip Calusic, Bazoer, Umut Nayir, Boranijsevic, Hamidou Keyta, Morten Bjorlo
Teknik Direktör: Recep Uçar
Gol: Emre Akbaba (dk. 15 pen.)
Sarı kartlar: Recep Uçar, Oğulcan Ülgün (Konyaspor), Emre Mor (Eyüpspor) - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Eyüpspor, Konyaspor'u 1-0 Geçti - Son Dakika
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