Eyüpspor, Konyaspor'u 1-0 Geçti - Son Dakika
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Eyüpspor, Konyaspor'u 1-0 Geçti

Eyüpspor, Konyaspor\'u 1-0 Geçti

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Eyüpspor, Konyaspor ile karşılaştı ve ilk yarıyı 1-0'lık skorla önde tamamladı. Eyüpspor'un golünü 15. dakikada Emre Akbaba penaltıdan kaydetti. Müsabakada Konyaspor'un oyuncuları Oğulcan Ülgün ve teknik direktör Recep Uçar sarı kart gördü.

09.03.2025 17:06
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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Eyüpspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Konyaspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada orta sahada Yalçın'ın yükselttiği topu ceza sahası önünde savunma sektirirken, araya giren Thiam'ın ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak dışarı gitti.

13. dakikada orta alanda topu alan Emre Mor hızla ceza sahasına koşu yaptı. Emre'nin pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Ampem, kaleci Deniz'in müdahalesiyle yerde kalırken hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.

15. dakikada penaltıda topun başına geçen Emre Akbaba meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

33. dakikada Oğulcan'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Adil Demirbağ'ın altıpas önünden yaptığı kafa vuruşunda top kalenin üzerinden dışarı gitti.

45+3. dakikada sağ kanatta topla buluşan Melih, pasını Prip'e aktardı. Prip'in ceza sahası dışından yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Berke'de kaldı.

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Murat Altan, Murat Ergin Gözütok

Eyüpspor: Berke Özer, Ruben Vezo, Robin Yalçın, Luccas Claro, Umut Meraş, Yalçın Kayan, Emre Mor, Emre Akbaba, Tayfur Bingöl, Prince Ampem, Mame Thiam

Yedekler: Cengiz Alp Köseer, Birkan Tetik, Erdem Gökçe, Dorukhan Toköz, Halil Akbunar, Hüseyin Maldar, Umut Bozok, Erdem Çalık, Hamza Akman, Efecan Mirzaoğlu

Teknik Sorumlu: Kerem Yavaş

Konyaspor: Deniz Ertaş, Alassane Ndao, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Oğulcan Ülgün, Louka Prip, Melih İbrahimoğlu, Pedrinho, Yusuf Erdoğan, Blaz Kramer

Yedekler: Ahmet Daş, Yasir Subaşı, Tunahan Taşçı, Danijel Aleksic, Josip Calusic, Bazoer, Umut Nayir, Boranijsevic, Hamidou Keyta, Morten Bjorlo

Teknik Direktör: Recep Uçar

Gol: Emre Akbaba (dk. 15 pen.)

Sarı kartlar: Recep Uçar, Oğulcan Ülgün (Konyaspor), Emre Mor (Eyüpspor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Eyüpspor, Konyaspor'u 1-0 Geçti - Son Dakika

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