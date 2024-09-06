Eyüpspor, Leo Dubois ile Anlaştı

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Eyüpspor, geçtiğimiz günlerde Galatasaray ile yollarını ayıran Fransız futbolcu Leo Dubois ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray ile sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen Fransız sağ bek Leo Dubois, Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor'a transfer oldu. Eflatun-sarılıların sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Dubois ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

İmzaların atılmasının ardından açıklamalarda bulunan Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, "Transfer dönemi başladığından beri sağ bek bölgesi için liste başında Leo Dubois vardı. Kendisini uzun uğraşlar sonucu transfer etmeyi başardık. Çok önemli bir transfer gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Galatasaray'dan da yakından tanıdığımız, bildiğimiz bir oyuncuydu. Türkiye'ye adapte olmuş olması, sezon başı Galatasaray ile hazırlık sürecini geçirmiş olması bizim için çok önemli. Her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Dubois da transferinden dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Öncelikle tüm taraftarlarımıza merhaba demek istiyorum, burada olduğum için çok mutluyum. ikas Eyüpspor için bu sezon bütün takım arkadaşlarımla birlikte mücadele edeceğiz ve tüm hedeflerimize beraber ulaşacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL