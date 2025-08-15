Eyüpspor, Marcos Felipe'yi Kiraladı - Son Dakika
Eyüpspor, Marcos Felipe'yi Kiraladı

Eyüpspor, Marcos Felipe\'yi Kiraladı
15.08.2025 20:31
Eyüpspor, Bahia Kulübü'nden Brezilyalı kaleci Marcos Felipe'yi 1 yıllığına kiraladı.

Eyüpspor, Bahia Kulübü'nün Brezilyalı kalecisi Marcos Felipe'yi 1 yıllık kiralık ve satın alma opsiyonlu kadrosuna kattı.

Berke Özer'in Fransa'nın Lille ekibine transfer olmasının ardından kaleci arayışlarını sürdüren Eyüpspor, Brezilyalı file bekçisi Felipe'yi transfer etti. İmza töreninde açıklamalarda bulunan asbaşkan Fatih Kulaksız, "Marcos, çok önemli bir kaleci ve değerli bir kariyere sahip. Bize çok katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Berke'nin gösterdiği önemli performansın ardından Lille kulübüne transferi gerçekleşince hızlı bir şekilde kaleci arayışına yöneldik. Bu süreçte oyuncumuz Lucas Claro bize Marcos'u önerdi. Hem scout ekibimiz hem de kaleci antrenörümüz izledikten sonra bu transferin bizim için büyük bir fırsat olduğuna karar verdik. Bahia Kulübü yetkililerine ayrıca çok teşekkür ediyorum, sürecin her aşamasında bize çok yardımcı oldular. Marcos da Eyüpspor'a gelmeyi çok istedi ve transfer kısa sürede gerçekleşti. Sadece 48 saatte çok önemli bir oyuncuyu kadromuza katmış olduk. Bu transferin her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

"Eyüpspor'a geldiğim için çok mutluyum"

Marcos Felipe ise, "Eyüpspor'a geldiğim için çok mutluyum, şanslı olduğumu düşünüyorum. Ben ve ailem için 'iyi ki gelmişiz' diyebileceğimiz bir karar oldu. İnşallah güzel bir sezon geçiririz. Kalbimle buradayım ve umarım hep birlikte çok güzel başarılar elde ederiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Eyüpspor, Futbol, Güncel, Bahia, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eyüpspor, Marcos Felipe'yi Kiraladı - Son Dakika

