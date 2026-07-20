Eyüpspor, Mardin'i 1-0 Yendi - Son Dakika
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Eyüpspor, Mardin'i 1-0 Yendi

Eyüpspor, Mardin\'i 1-0 Yendi
20.07.2026 20:11
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Eyüpspor, hazırlık maçında Mardin 1969'u 58. dakikada Talha Ülvan'ın golüyle 1-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Trendyol 1. Lig temsilcisi Mardin 1969 Spor ile oynadığı hazırlık maçını 1-0 kazandı.

Yeni sezon kamp çalışmalarını Bolu'da sürdüren Eyüpspor, Bolu'da kamp yaptığı otelin sahasında Mardin 1969 ile karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısında iki ekip de kontrollü bir oyun sergilerken, savunmaların ön planda olduğu devrede gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.

İkinci yarıya daha etkili başlayan Eyüpspor, 58. dakikada Talha Ülvan'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda Mardin 1969 beraberlik için baskı kurmaya çalışsa da Eyüpspor savunması gole izin vermedi.

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmayınca Eyüpspor, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Kaynak: AA

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