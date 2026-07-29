Eyüpspor, Massanga'yı Kadrosuna Kattı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, Kongolu oyuncu Chandrel Massanga'yı transfer etti.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, Kongolu orta saha oyuncusu Chandrel Massanga'yı kadrosuna kattı.
Eflatun-sarılı kulübün açıklamasında, "Semt-i Mukaddes'e Hoş Geldin Chandrel Massanga." ifadeleri kullanıldı.
Chandrel Massanga, son olarak Hatayspor'da forma giydi.
Kaynak: AA
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