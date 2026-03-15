Eyüpspor Mücadeleye Devam Edecek

Üye Girişi
Son Dakika Logo

15.03.2026 20:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eyüpspor Teknik Direktörü Atila Gerin, Kasımpaşa mağlubiyetinin ardından mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Eyüpspor, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Eyüpspor Teknik Direktörü Atila Gerin, "İki haftadır fırsat yakalamıştık. İstediğimiz puanları kazanabilseydik daha konforlu alana geçecektik. Bunu başaramadığımız için üzgünüz. Kasımpaşa da can havliyle maça çıkmıştı. Onların da bizim gibi puana ihtiyaçları vardı. Atanın kazanacağı bir maç olacağı belliydi. Kendi hatamızla bir gol yedik. Sonrasında müsabakada çok da pozisyon olmadı. 100-101 dakika oyun oynandı. 45-46 dakika top oyunda kaldı. Yatanın yerden kalkmadığı, kimsenin futbol oynamayı düşünmediği bir maç oldu. Rakibi tebrik ediyoruz. Biz mücadelemize devam edeceğiz. Daha çok maç var. Nasıl bundan önce alt sıralardan çıktıysak bundan sonra da çıkarız Allah'ın izniyle. Mücadeleye devam edeceğiz" diye konuştu.

Ligde bir sonraki hafta oynayacakları Trabzonspor maçı hakkında da konuşan Gerin, "Bizim için artık her maç çok önemli. Trabzonspor çok kuvvetli bir takım. Bir de ligde şampiyonluk yarışının içine girdiler. Buraya daha iştahlı gelecekler. Saygı duyduğumuz büyük bir takım. Biz bütün büyük takımlara karşı saygı duyarak kendi oyunumuzu oynamaya çalıştık. Yine çıkıp puan için mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 21:50:05. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.