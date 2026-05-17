Eyüpspor, Süper Lig'de Kümede Kaldı

Trendyol Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalarak lige tutunan ikas Eyüpspor'da teknik direktör Atila Gerin, kümede kaldıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gerin, futbolcularına mücadelelerinden dolayı teşekkür etti.

Çok zorlu bir süreçten başarıyla çıktıklarını belirten Gerin, "Allah'a şükürler olsun. Çok zorlu bir yolculuktan, zorlu süreçlerden geçerek kümede kalmayı başardık. Ben hep çocuklara son top, son düdük derdim. Rabbim bize öyle nasip etti. Çok şükür olsun. Büyük hikaye var altında inanılmaz bir hikaye var. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum sahadaki duruşlarından, protestolara rağmen geri dönüşlerinden dolayı. Büyük takım oyuncularının iddiasız maçlarda böyle duruş sergilemesi zordur. İnşallah Türkiye'de her takım böyle olur. 2-0'dan geri döndüler. Allah bize nasip etti golü. İnanıyorduk bunun hayaliyle yaşıyorduk." diye konuştu.

Büyük bir hikayeyi destana çevirdiklerini anlatan Gerin, "Ligde erkenden kalamayacağımızı biliyordum. Çocuklara hep 'Allah Kadıköy'de nasip edecek' diyordum. Çocuklarımın ayaklarına yüreklerine sağlık. Büyük bir hikayeyi destana çevirdi onlar. İki başkanın içerde olması, kayyum atanması, oyuncuların gitmesi, ekonomik zorluklar derken şükür olsun inanılmaz bir birliktelik sağladık. Hazır bir sistemimiz vardı, kimse bilmez." değerlendirmesinde bulundu.

Atila Gerin, oyuncusu Anıl Yaşar'ın tribünlere verdiği tepki üzerine gelen soruya ise şu yanıtı vererek sözlerini tamamladı:

"Pırlanta bir çocuk ama onun adına ben özür diliyorum. Bunların hepsi 20'li yaşlarda hata yapacaklar. Bulunduğumuz ortamı bir bilseniz o çocukların o kadar çok duygusal kırılmaları oluyor ki biz saha içi kadar saha dışıyla da uğraşıyoruz. Varsa öyle bir şey ben özür diliyorum. Hiçbir futbolcumun böyle bir şey yapmasını istemem. Bugün Cankat'a kalk dedik. Yatmadan oynadık. Ben öyle 5 tane maç kaybettim. 2-0 iken Metehan oyundan koşarak çıktı. Çocuklarımın bir kusuru olduysa bu ortam affedilmeye müsait bir ortam."