ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Ligin geride kalan 16 maçında 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan ikas Eyüpspor, 26 puanla 4. sırada bulunuyor
Eflatun-sarılı ekipte sakatlıkları bulunan Taşkın İlter, Fredrik Midtsjö, Recep Niyaz ve Anastasios Chatzigiovanis'in yarınki maçta forma giymesi beklenmiyor.
Son Dakika › Spor › Eyüpspor, Fenerbahçe'yi Ağırlıyor - Son Dakika
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