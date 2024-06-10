Eyüpspor, Süper Lig maçlarını Kasımpaşa Stadyumu'nda oynayacak

Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor, önümüzdeki sezon Süper Lig maçlarını Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynayacağını duyurdu.
Eyüpspor'un resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Eyüpsporumuz, Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonu iç saha maçlarını Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynayacaktır. Kasımpaşa Spor Kulübü'ne gösterdikleri destekten dolayı teşekkür ederiz" denildi. - İSTANBUL
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