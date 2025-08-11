Eyüpspor Teknik Direktörü: İyi bir takım olacağız - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Eyüpspor Teknik Direktörü: İyi bir takım olacağız

11.08.2025 01:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Selçuk Şahin, Konyaspor'dan 4-1 yenilerek ağır bir mağlubiyet aldıklarını ancak ders çıkartacaklarını belirtti.

Eyüpspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin, Konyaspor karşısında ağır bir mağlubiyet aldıklarını ancak iyi analiz ederek ilerleyen haftalarda iyi bir takım izletebileceklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Eyüpspor, Pendik Stadyumu'nda karşılaştığı Konyaspor'a 4-1 mağlup oldu. Eyüpspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Üzücü. Beklemediğimiz sonuç oldu. Oyuna iyi başlamamıza rağmen, tamamen oyunu kabullenmiş tepki veremeyen görüntü verdik. Çalıştığımız pozisyonları çıkaramadık. Değerlendirmeleri yapacağız. 2. yarı risk aldık. Çevirebilirdik, ağır bir mağlubiyet oldu. Üzgünüz. Kaybettik, vazgeçmeyeceğiz. İyi analiz etmemiz gerekiyor. Düzeltmem gereken noktalar var. Zamanımız var. Beşiktaş maçına kadar çok daha iyi bir takım izletebileceğimize inanıyorum" diye konuştu.

"Hedefimiz geçen sezondan daha iyi bir takım ortaya çıkarmak"

Geçtiğimiz sezon takımı çalıştıran Arda Turan'ın gösterdiği performansın üzerine çıkabileceğinizi düşünüyor musunuz? sorusuna ise Şahin, "Çok başarılı sezon geçirdi. Nasıl üstüne çıkarız onu yakalamak istiyoruz. Hazırlık maçları bize o ışığı vermişti. Bugün 1. gol çok talihsiz, usta işi bir gol. İki dakika önce biz atsak başka bir şey konuşabilirdik. Rakibi tebrik etmemiz gerekiyor. Her teknik adamın oyuna bakış açısı var. Benim de farklı düşündüğüm var. İlk defa sert bir takımla karşılaştık. Önemli bi maç oldu, buradan dersler çıkaracağız. En başta olması belki de hayırlı oldu. Haftaya çok daha iyi takım sahaya çıkarmaya çalışacağız. Hedefimiz geçen sezondan daha iyi bir takım ortaya çıkarmak" yanıtını verdi.

"Montella'ya iyi bir Eyüpspor izletmek isterdim"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın karşılaşmayı tribünden takip etmesiyle ilgili Şahin, "Montella ile sürekli konuşuyoruz. İyi bir Eyüpspor izletmek isterdim, bunun üzüntüsünü yaşıyorum. İnandığımız oyundan güçlü oyunla doğruları oynamaya devam edeceğiz. Oyuncular da kendilerini düzeltecek. Geçen seneki başarıları yakalamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Berke'nin kalmasını istiyoruz"

Selçuk Şahin, kaleci Berke Özer'in transfer durumuyla ilgili çıkan haberlere yönelik, "Berke bizim için çok değerli isim. Kalmasını itiyoruz. Teklifler geliyor. Başarılı bir sezon geçirdi. Kulübü memnun edecek teklif gelirse düşünürüz. Güçlü bir takım olursa belki ayrılır. Bizim içim çok değerli oyuncu. Biz kalacak gibi planlar yapıyoruz. Gitmesi halinde kaleci transferi olacaktır. B planımız olarak düşündüğümüz isimler var. Berke, bu oyunun çok iyi parçası" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Selçuk Şahin, Konyaspor, Eyüpspor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eyüpspor Teknik Direktörü: İyi bir takım olacağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşini önce bıçakladı, sonra otomatik tüfekle öldürdü Eşini önce bıçakladı, sonra otomatik tüfekle öldürdü
“Valizim kayıp“ dedi, otogarı birbirine kattı Güvenliğin saçlarını kopardı "Valizim kayıp" dedi, otogarı birbirine kattı! Güvenliğin saçlarını kopardı
Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın hayatını kaybetti Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın hayatını kaybetti
Tekirdağ’da tekstil fabrikasında çalışan 39 işçi zehirlendi Tekirdağ'da tekstil fabrikasında çalışan 39 işçi zehirlendi
Eşini tabancayla öldürüp aynı silahla intihar etti Eşini tabancayla öldürüp aynı silahla intihar etti
İngiltere’deki Filistin’e destek gösterilerine katılan 466 kişi gözaltına alındı İngiltere'deki Filistin'e destek gösterilerine katılan 466 kişi gözaltına alındı
Yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı: 11 ölü 45 yaralı Yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı: 11 ölü 45 yaralı
Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı
İstanbul’da pazar sabahı yoğun trafik Birkaç dakikalık yol 40 dakikayı aştı İstanbul'da pazar sabahı yoğun trafik! Birkaç dakikalık yol 40 dakikayı aştı
Gülseven Medya’dan Devlet Bahçeli’ye ziyaret “Terörsüz Türkiye“ için tarih verdi Gülseven Medya'dan Devlet Bahçeli'ye ziyaret! "Terörsüz Türkiye" için tarih verdi
Bağcılar’da 15 katlı binada korkutan yangın Bağcılar'da 15 katlı binada korkutan yangın

23:43
Bakan Yerlikaya depremin bilançosunu açıkladı 1 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı
Bakan Yerlikaya depremin bilançosunu açıkladı! 1 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı
22:39
6.1’lik depremin vurduğu Balıkesir’den gelen görüntüler iç açıcı değil: Allah’ım her yer yıkıldı
6.1'lik depremin vurduğu Balıkesir'den gelen görüntüler iç açıcı değil: Allah'ım her yer yıkıldı!
20:58
Naci Görür’den 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından ilk yorum
Naci Görür'den 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından ilk yorum
11:48
Evlenecek gençlere indirim desteği sağlayan firmalara 19 marka daha eklendi
Evlenecek gençlere indirim desteği sağlayan firmalara 19 marka daha eklendi
11:23
Yargıtay’dan emsal karar Evi terk ederken bir kez daha düşünün
Yargıtay'dan emsal karar! Evi terk ederken bir kez daha düşünün
11:12
Çanakkale’de yürekleri parçalayan görüntü
Çanakkale'de yürekleri parçalayan görüntü
10:54
Ağustosun en büyüleyici gecesi: Perseid şöleni Ateş topları da görülecek
Ağustosun en büyüleyici gecesi: Perseid şöleni! Ateş topları da görülecek
10:49
Silahı arkasına saklayarak geldi, araca binerken kurşun yağdırdı
Silahı arkasına saklayarak geldi, araca binerken kurşun yağdırdı
10:35
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, kümeste yakalandı
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, kümeste yakalandı
10:22
Gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir’in ofisinde arama yapıldı
Gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir'in ofisinde arama yapıldı
10:07
Sahte diploma çetesinin kod adları ortaya çıktı Birbirlerini bile tanımıyorlar
Sahte diploma çetesinin kod adları ortaya çıktı! Birbirlerini bile tanımıyorlar
09:40
Tapu dolandırıcılarına karşı e-Devlet üzerinden kilit
Tapu dolandırıcılarına karşı e-Devlet üzerinden kilit
09:35
Bağcılar’da 15 katlı binada korkutan yangın
Bağcılar'da 15 katlı binada korkutan yangın
09:08
Gülseven Medya’dan Devlet Bahçeli’ye ziyaret “Terörsüz Türkiye“ için tarih verdi
Gülseven Medya'dan Devlet Bahçeli'ye ziyaret! "Terörsüz Türkiye" için tarih verdi
08:19
İstanbul’da pazar sabahı yoğun trafik Birkaç dakikalık yol 40 dakikayı aştı
İstanbul'da pazar sabahı yoğun trafik! Birkaç dakikalık yol 40 dakikayı aştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2025 01:16:22. #7.11#
SON DAKİKA: Eyüpspor Teknik Direktörü: İyi bir takım olacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.