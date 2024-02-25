Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş: Avantajımızı artırarak yolumuza devam edeceğiz

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Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Sakaryaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, kendilerini zor bir maçın beklediklerini bildiklerini ve 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyleyerek, "Avantajımızı artırarak yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 24. hafta mücadelesinde Eyüpspor, evinde karşılaştığı Sakaryaspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kendilerini zor bir maçın beklediğini bildiklerini söyleyen Kerem Yavaş, "Sakaryaspor son haftalarda pozisyon bir futbol ve iyi bir ivmelenme ile iyi sonuçlar kazanarak karşımıza geldi. Ligin de artık boyu kısalıyor. Play-off olan sistemle organize edilmiş bir ligde de çoğu takım son haftaya kadar hedefli olarak sahaya çıktığı için puan kayıpları artık çok öne çıkacaktı. Artık 3 puanlarda 3 puanın ötesinde bir öneme çıkacaktı. Bu bilinçle sahaya çıktık. Zor bir maç bekliyorduk. İzleyenler için keyifli, takımlar için biraz gergin oldu. Sonuç olarak bugün kazanmayı bildik. 3 puandan çok ötesini aldık. Avantajımızı artırarak yolumuza devam edeceğiz. Maçtan önce baktığımızda özellikle Sakaryaspor tarafından kaliteli ayaklardan kurulu bir takım. Hücum özellikleri üstün olan bir takım olduklarını biliyorduk. Golü buluna kadar ilk 28 dakika açık konuşmak gerekiyorsa belki sezonun en kötü sürecini oynadık. Sonrasında bulduğumuz golden sonra biraz daha ritmimiz eski oyunlarımıza yaklaştı ancak yine de tam tempoyu tutturamadık. Ancak ilk golden devre arasına kadar maçı koparacak pozisyonları da bulduğumuzu düşünüyorum. İkinci yarı ortada geçen bir oyunda rakibimizin 10 kişi kalması bizi artık rahatlattı. Orada dar alanda daha yetenekli ve pas oyununa uygun oyuncularla hamlemizi yaptık. Ona rağmen 2 tane duran toptan kalemizde gördüğümüz gol var. Futbol ciddi bir oyun ve 90 dakika işi sıkı tutmak gerekiyor. Bugün iyi sonuçlar çıkarabileceğimiz süreçler yaşadık. Yarından itibaren daha ciddi bir maça gideceğiz. Bodrum deplasmanına gideceğiz. Bodrum FK, kuvvetli bir iç saha oyununa sahip olan bir takım. Daha önceden de onlara karşı bir tecrübemiz var. O maçı da kazanmaya gidip. Bu 3 puanın çok önemli olduğu haftalarda tekrardan kazanıp, rakiplerimizle farkı açıp ligin son sürecine doğru ilerlemek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sonuç olarak hafta belirlemek zor ama avantajlı olduğumuz kesin"

Ligin 3. sırası ile arada 14 puanlık bir fark olduğu ve şampiyonluk için hangi haftayı belirlediklerinin sorulması üzerine Yavaş, "Bilmiyoruz. Bunu sonuçlar gösterecek. Dediğim gibi ciddi bir rakam bu, 14 puan fark. Bizi de sevindiriyor ama aynı zamanda bunun getirdiği bir sorumlukta var. Son 10 haftaya giriyoruz. 10 hafta demek 30 puan demek. Kaybedilecek ve kazanılabilecek bir 10 puan demek. Sonuç olarak hafta belirlemek zor ama avantajlı olduğumuz kesin. Sezon başından beri belki de diğer takımlardan en büyük farkımız maç maç bakıyoruz. Çünkü her maçta galibiyet sonra 3 puan alacağımızı biliyoruz. Yine biz hafta hafta gideceğiz. Rakiplerimizin maçlarını takip edeceğiz. Biz her maçı kazanırsak zaten önümüzde bir engel kalmayacak. Kaç hafta kalan şampiyon olacağımızı da bu süreç gösterecek" diye konuştu. - İSTANBUL