Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş: 'Beraberlik hakkaniyetli bir sonuç oldu' - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş: 'Beraberlik hakkaniyetli bir sonuç oldu'

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Eyüpspor ile Boluspor arasında oynanan maçın ardından yaptığı açıklamada, maçın başından sonuna kadar iki takımın da galibiyeti hak etmediğini düşündüğünü belirtti. Yavaş, beraberliğin hakkaniyetli bir sonuç olduğunu ifade etti.

20.04.2024 22:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Kerem Yavaş: "Beraberlik hakkaniyetli bir sonuç oldu"

İSTANBUL - Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, 0-0 berabere kaldıkları Eyüpspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Maçın başından sonuna kadar iki takımın da galibiyeti hak etmediğini düşünüyorum. Beraberlik hakkaniyetli bir sonuç oldu" dedi.

Süper Lig'e çıkmayı garantileyen lider Eyüpspor, Trendyol 1. Lig'in 31. hafta maçında Boluspor'u ağırladı. Golsüz beraberlikle sona eren mücadelenin ardından Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Kerem Yavaş, İlk defa deneyimlediğimiz, kolay olmadığını gördüğümüz bir süreçten geçiyoruz. 5 hafta kala Süper Lig'i garantiledik. Sorumluluklarımız var. Bunlardan bir tanesi performansımızı bundan sonraki maçlarda taçlandırmak. Biri de ligde devam eden mücadeleye saygı duymaktı. Maça iyi hazırlandık. Boluspor, tek kelimeyle özetlenirse çok dengeli bir takım. Oyun içinde çok sivri özelliklerini görmediğimiz ama oyunun her anını dengeli oynayan bir takım. Sonuç olarak Boluspor'a iyi hazırlanarak kazanmak için çıktık. Maçın başından sonuna kadar iki takımın da galibiyeti hak etmediğini düşünüyorum. Beraberlik hakkaniyetli bir sonuç oldu. Oyunu yönlendiren takım bizdik ama önceki maçlara nazaran özellikle gol yollarında daha az efektif oynadık. Çok ciddi pozisyonlara giremedik ama tersine bakarsak çok ciddi pozisyonlar da vermedik. Boluspor da iyi mücadele etti. Onlara da kalan haftalarda başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

"Geçen hafta çıkardığımızdan daha farklı bir kadro çıkarmak zorundaydık ki yükler eşit dağılımda olsun"

Sakatlık riskleri ve takım içindeki yük dağılımından dolayı geçen haftadan farklı bir kadroyla çıktıklarını söyleyen Yavaş, "Aslında geçen maçta oynayan oyuncularımız da bugün oynadı. Stoperimiz Metehan Baltacı bir sakatlık geçirdi ve sezonu kapadı gibi. Samu Saiz'de dünkü antrenmanda kas yırtığı oluştu. O da büyük ihtimalle sezonu kapadı. Zaten bu iki oyuncudan yoksun geldik. Geçen hafta Caner Erkin de kart cezalısıydı bugün onu da kullandık. Kulübemizde de elimizden gelen bütün oyuncuları bugün maç içinde değerlendirdik. Elimizde sezonu çok yorgun geçirmiş oyuncular var. Fredy mesela yorgun bir tempodan geliyor, Afrika Kupası da oynadı. Onu 2 maçtır kullanmıyoruz. Sakatlık risklerini de göz önünde bulundurarak kadrolar çıkardık. Geçen hafta çıkardığımızdan daha farklı bir kadro çıkarmak zorundaydık ki yükler eşit dağılımda olsun. Bizim için her oyuncumuz değerli. Sezon boyunca bütün oyuncularımızı kullandık. Boluspor'a başarılar dilerim" sözlerini kaydetti.

Kaynak: İHA

Boluspor, Eyüpspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş: 'Beraberlik hakkaniyetli bir sonuç oldu' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Gisdol: Şans yanımızda olsa galibiyetle sahadan ayrılacaktık ama olmadı
    22:59 Gisdol: Şans yanımızda olsa galibiyetle sahadan ayrılacaktık ama olmadı

    Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Markus Gisdol, evinde Yukatel Adana Demirspor ile berabere kaldıkları maçın ardından şansın yanlarında olsa galibiyetle sahadan ayrılacaklarını söyledi. Gisdol, zorlu bir rakiple karşılaştıklarını ve oyuncularının iyi oynadığını belirtti. Kontratıyla ilgili soruya ise geleceğiyle ilgili açıklama yapmak istemediğini ifade etti.

  • Hikmet Karaman: Beraberlik normal sonuç
    22:58 Hikmet Karaman: Beraberlik normal sonuç

    Yukatel Adana Demirspor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, iki takımın da galibiyete gidebilecek pozisyonlar olduğunu ve beraberliğin normal bir sonuç olduğunu belirtti. Karaman, takımının iyi bir maç çıkardığını ve özellikle ilk yarıda topa sahip olan taraf olduklarını ifade etti. Ayrıca, Samsunspor'un son dakikalarda önemli bir pozisyon yakaladığını ve her iki takımın da puanlarını koruduğunu söyledi.


21:59 ABD Temsilciler Meclisi, Ukrayna, İsrail ve Tayvan’a 95 milyar dolarlık dış yardım paketini onayladı ABD Temsilciler Meclisi, Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a 95 milyar dolarlık dış yardım paketini onayladı
21:49 ABD Temsilciler Meclisi’nden TikTok yasağına onay ABD Temsilciler Meclisi'nden TikTok yasağına onay
20:51 Türkiye genelinde yaşanan fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi Türkiye genelinde yaşanan fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
20:39 İsrailli bakanın Erdoğan’ı hedef alan çirkin paylaşımına Türkiye’den sert yanıt İsrailli bakanın Erdoğan'ı hedef alan çirkin paylaşımına Türkiye'den sert yanıt
20:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hamas lideri Heniyye ile görüşmesine ilişkin İsrailli bakandan hadsiz paylaşım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas lideri Heniyye ile görüşmesine ilişkin İsrailli bakandan hadsiz paylaşım
23:16 ABD’de iki küçük kızla buluşmaya çalışan yaşlı adam, polisle girdiği çatışmada öldü ABD'de iki küçük kızla buluşmaya çalışan yaşlı adam, polisle girdiği çatışmada öldü
22:50 Marmara Denizi’nde korku dolu anlar Feribot fırtınanın ortasında kaldı, dev dalgalar araçları hurdaya çevirdi Marmara Denizi'nde korku dolu anlar! Feribot fırtınanın ortasında kaldı, dev dalgalar araçları hurdaya çevirdi
22:12 Silahlı soyguncu, “Helal kazanç“ vurgulu paylaşım yapmış Silahlı soyguncu, "Helal kazanç" vurgulu paylaşım yapmış
21:14 İstinye’de alışveriş merkezinin otoparkında yangın çıktı İstinye'de alışveriş merkezinin otoparkında yangın çıktı
18:53 Çankırı’da şiddetli fırtınaya dayanamayan cami minaresi devrildi Çankırı'da şiddetli fırtınaya dayanamayan cami minaresi devrildi
18:50 İstanbul’da Yenibosna metro istasyonunu su bastı İstanbul'da Yenibosna metro istasyonunu su bastı
18:27 Sur Belediyesi’nde Atatürk ve Erdoğan’a hakaretle ilgili DEM Parti’den ilk sözler: Şahsın partiyle ilişkisi yok Sur Belediyesi'nde Atatürk ve Erdoğan'a hakaretle ilgili DEM Parti'den ilk sözler: Şahsın partiyle ilişkisi yok
17:35 Sur Belediyesi’nde mazbata töreni sırasında Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret eden şahıs gözaltına alındı Sur Belediyesi'nde mazbata töreni sırasında Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden şahıs gözaltına alındı
17:34 Fahiş fiyatlar isyan ettirdi Restoran ve kafelerde boykot hareketi büyüyor Fahiş fiyatlar isyan ettirdi! Restoran ve kafelerde boykot hareketi büyüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2024 00:25:21. #1.11#
SON DAKİKA: Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş: 'Beraberlik hakkaniyetli bir sonuç oldu' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement