Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş: Birkaç kendini bilmezin yaptığı hareketi koskoca bir camiaya mal etmemek lazım - Son Dakika
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Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş: Birkaç kendini bilmezin yaptığı hareketi koskoca bir camiaya mal etmemek lazım

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş: Birkaç kendini bilmezin yaptığı hareketi koskoca bir camiaya mal etmemek lazım

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Bodrum FK maçının ardından yaptığı açıklamada, 'Birkaç kendini bilmezin yaptığı hareketi koskoca bir camiaya mal etmemek lazım' dedi. Yavaş, maç sonrası yaşanan saha dışı olayları da eleştirerek, gerekli yaptırımların uygulanmasını ve bir daha yaşanmamasını umduğunu belirtti.

02.03.2024 17:25  Güncelleme: 17:27
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Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Bodrum FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Birkaç kendini bilmezin yaptığı hareketi koskoca bir camiaya mal etmemek lazım" dedi.

Trednyol 1. Lig'in 25. haftasında Eyüpspor deplasmanda karşılaştığı Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, "Buraya futbol maçı oynamaya geldik. Kazanmak için hazırlandık, sonucunda kazandık ve şu an evimize dönüyoruz. Maalesef istemediğimiz beklemediğimiz, televizyon başındakilerin görmek istemediği saha dışı olaylar oldu. Bunları burada konuşmayacağım, gerekli açıklamaları kulübümüz isterse yapar. Bir arkadaşımız şu anda hastanede Uğur Demirok gözünden yaralandı. Retina ya da korneada bir yırtık oluşmuş. Buradan onun yanına gideceğiz. Biz sezon başından beri sadece sahanın içinde kaldık, sahanın içinde kalarak oyunu geliştirmeye çalıştık. Bodrumspor 2 senedir bize çok iyi rakip oluyor. Onlara çok saygı duyuyoruz. Bize karşı güçlü bizi de motive eden bir rakip. Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Birkaç kendini bilmezin yaptığı hareketi koskoca bir camiaya mal etmemek lazım. Onların adına üzgünüm. Onlar da bunları yaşamak istememiştir. Sonuç olarak yaşandı, umarım burada kalır, gerekli yaptırımlar uygulanır ve bir daha yaşanmaz" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Eyüpspor, Bodrum, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş: Birkaç kendini bilmezin yaptığı hareketi koskoca bir camiaya mal etmemek lazım - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş: Birkaç kendini bilmezin yaptığı hareketi koskoca bir camiaya mal etmemek lazım - Son Dakika
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