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Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş: İyi bir ilk yarı geçirdik - Son Dakika
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Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş: İyi bir ilk yarı geçirdik

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Erzurumspor FK karşılaşmasının ardından oyuncularını tebrik ederek, iyi bir ilk yarı geçirdiklerini ve hedeflerine ulaşacaklarını söyledi.

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş: İyi bir ilk yarı geçirdik
25.12.2023 - 23:17,
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- Kerem Yavaş: "İyi bir ilk yarı geçirdik, hedeflediğimiz yerdeyiz"

İSTANBUL - Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, 3-0 galip geldikleri Erzurumspor FK karşılaşmasının ardından, "Oyuncularımızı tebrik ediyoruz, iyi bir ilk yarı geçirdik. Planladığımız, hedeflediğimiz yerdeyiz. Bunu da devam ettireceğimizi düşünüyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Erzurumspor FK'yı 3-0 mağlup eden Eyüpspor, sezonun ilk yarısını liderlikle tamamladı. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, "Bu maç bizim için birkaç açıdan önemliydi. Hem geçen hafta aldığımız mağlubiyetin etkilerinden kurtulduğumuzu görmek, hem ligi 1. pozisyonda bitirebilmek hem de rakiplerimizin puan kaybettiği haftada farkı da açabilmekti. Bunu başardık. Başından sonuna hakim taraf bizdik. Oyunun yönünü, ritmini genel olarak biz kontrol ettik. Sonuç daha da farklı olabilirdi. Sadece ilk devrenin son 10 dakikası oyun tempomuz düştü. İkinci devre bunu da düzelterek çıktık. Skoru da bulduktan sonra bizim için rahat bir maç oldu. İlk devreyi bitirdiğimiz pozisyondan mutluyuz ama bu bize sorumluluk da getiriyor. Bunu koruyup, gerekirse de artırıp devam etmek istiyoruz. Bunun için şimdi kısa bir tatil var. Ondan sonra devre arası kampı yapacağız. Daha sonra ligi bu pozisyonda sonuçlandırmak için çalışıp tekrar ligi bekleyeceğiz. Oyuncularımızı tebrik ediyoruz, iyi bir ilk yarı geçirdik. Planladığımız, hedeflediğimiz yerdeyiz. Bunu da devam ettireceğimizi düşünüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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