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Eyüpspor, Tuzlaspor'u 4-0 yenerek galibiyetten mutlu - Son Dakika
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Eyüpspor, Tuzlaspor'u 4-0 yenerek galibiyetten mutlu

Eyüpspor'un teknik sorumlusu Kerem Yavaş, Tuzlaspor'u 4-0 yenmelerinden dolayı mutlu olduklarını belirtti. Yavaş, puan kaybı yaşamamak için önemli bir maç olduğunu söyledi. Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Andaç Gürkan Kocabıyık ise hakem kararlarından şikayetçi oldu ve daha dikkatli olmaları gerektiğini ifade etti.

Eyüpspor, Tuzlaspor\'u 4-0 yenerek galibiyetten mutlu
27.01.2024 - 21:59,
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Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Tuzlaspor'u 4-0 yenen Eyüpspor'un teknik sorumlusu Kerem Yavaş, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Eyüp Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yavaş, geçen hafta yaşadıkları puan kaybından sonra bu müsabakanın kendileri için daha önemli bir hale geldiğini belirtti.

Ligin boyunun kısaldığını anlatan Yavaş, şöyle konuştu:

"İlerleyen süreçte play-off ve düşme hattından dolayı daha zorlu maçlar yaşayacağız. Bu süreçlere giderken puan kaybı istemiyorduk. Bugün oynadığımız Tuzlaspor lige iyi başlayamayan ama son 5-6 haftalık süreçte hem oyun hem sonuç olarak ivme yakalamıştı. Bunun bilincinde maça hazırlandık. Yaptığımız analizde kanat oyuncularının atletik yapılarından dolayı hücum tehlikelerini anlatmıştık. Maçın ilk devresinde ilk 20 dakikada 2 önemli pozisyonumuz vardı ve öne geçtik. Rakip 10 kişi kalınca oyun daha rahat hale geldi. Kazanmayı bildik, mutluyuz."

Andaç Gürkan Kocabıyık: "Hakemlerimiz çok daha dikkatli olmalı"

Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Andaç Gürkan Kocabıyık ise hakem kararlarından yakındı.

Zor bir maç olacağını bildiklerini belirten Kocabıyık, şunları kaydetti:

"Eyüpspor'un gücünün farkındaydık. Oyunu istediğimiz şekilde tutmak istemiştik, kontra atak yapacaktık ama erken gol ve kırmızı kart yedik. 2-0 iken kaçırdığımız pozisyon gol olsa değişik şeyler konuşabilirdik. Maç içinde bize mi denk geliyor bilmiyoruz ama 2 hafta önce Çorum maçında bariz gol attık, sayılmadı. Bugün Muhammed oyuncuyu görmezken kırmızı kart çok ağır geldi. Bugünkü oyuna mazeret üretmek değil. Futbol coşku oyunu ve bir bedel ödüyoruz. Hakemlerimiz çok daha dikkatli olmalı. Eyüp bu ligin flaş takımı ama sahada eşit olmamız gerektiğini düşünüyorum. Hakemler daha dikkatli olmazsa o denge daha çabuk bozuluyor."

Kaynak: AA
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