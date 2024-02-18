Eyüpspor, Ümraniyespor'u 3-1 Mağlup Etti - Son Dakika
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Eyüpspor, Ümraniyespor'u 3-1 Mağlup Etti

Eyüpspor, Ümraniyespor\'u 3-1 Mağlup Etti

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Eyüpspor, deplasmanda Ümraniyespor'u 3-1 yenerek galibiyet elde etti. Maçta Ümraniyespor'un tek golünü Emrecan Bulut atarken, Eyüpspor'un gollerini Caner Erkin, Saiz ve Ahmed Kutucu kaydetti. Ümraniyespor'da Atalay Babacan kırmızı kart görürken, her iki takımdan da birçok oyuncu sarı kartla cezalandırıldı.

18.02.2024 21:15  Güncelleme: 21:15
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Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Ozan Ergün, Sabri Öğe, Ferhat Çalar

Ümraniyespor: Übeyd Adıyaman, Popov (Dk. 76 Onur Ayık), Cavare, Glumac, Emre Kaplan, Muhammed Mert (Dk. 46 Titebah), Uğur Kaan Yıldız, Serkan Göksu (Dk. 62 Hasan Ayaroğlu), Atalay Babacan, İlhami Siraçhan Nas (Dk. 62 Diniyev), Tiago Çukur (Dk. 46 Emrecan Bulut)

Eyüpspor: Berke Özer, Mehmet Murat Uçar, Metehan Baltacı, Claro, Caner Erkin (Dk. 82 Ömer Bayram), Robin Yalçın (Dk. 82 Tugay Kacar), Ampem, Fredy, Recep Niyaz (Dk. 55 Saiz), Regattin (Dk. 55 Ahmed Kutucu), Bruno (Dk. 70 Thuram)

Goller: Dk. 52 Emrecan Bulut (Ümraniyespor), Dk. 58 Caner Erkin, Dk. 69 Saiz, Dk. 90+4 Ahmed Kutucu (Eyüpspor)

Kırmızı kart: Dk. 32 Atalay Babacan (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 32 Muhammed Mert, Dk. 45+4 Emre Kaplan, Dk. 52 Emrecan Bulut (Ümraniyespor), Dk. 80 Caner Erkin, Dk. 84 Tugay Kacar, Dk. 90+1 Ampem (Eyüpspor)

Eyüpspor, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında konuk olduğu Ümraniyespor'u 3-1 mağlup etti.

Kaynak: AA

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